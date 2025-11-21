Imputaron a la Chula, la esposa de Fernando Fernández Albín, por lavado de activos

Judiciales

La Justicia imputó a la esposa de Luis Fernando Fernández Albín, Katherine Quilimas Gularte, conocida en el ambiente delictivo como la Chula, tras un operativo en el que también detuvieron al narcotraficante en Buenos Aires, Argentina.

Quilimas Gularte fue imputada junto a otra mujer tras una solicitud de la Fiscalía de Estupefacientes por un delito continuado de lavado de activos con la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 8 de enero en un caso y 24 de febrero en otro.

Otro hombre involucrado en la causa también fue imputado por el delito de lavado de activos. La Fiscalía a cargo de la causa dispuso una pericia para ver si su “condición física” le permite cumplir prisión preventiva.

Fernández Albín y sus allegados fueron detenidos en el marco de la operación Nueva Era, que fue llevada a cabo en cooperación internacional entre Uruguay y Argentina. La Policía incautó tres vehículos marca Renault, Chevrolet y Volkswagen, varios teléfonos celulares y documentación relevante vinculada a la causa que se investiga, detalló el Ministerio del Interior.

Luis Fernando, uno de los líderes de Los Albín, que opera en Cerro Norte, se encontraba radicado en Argentina desde el 27 de junio de este año. El narco vinculado a Sebastián Marset posee varios antecedentes penales en Uruguay y será extraditado.

Por su parte, Quilimas, de poco más de 30 años, nació en Uruguay y conoció hace más de 10 años al hoy narcotraficante, que había llegado junto a su familia desde Argentina.

Durante la administración de gobierno, comenzaron una serie de operativos e investigaciones para desarticular a las principales organizaciones criminales que operan tanto en Montevideo como en otros departamentos del país y que colaboran, como el caso de Albín, en sacar droga de Uruguay hacia su destino final.

Si bien muchas de las detenciones —como la de Luis Alberto Suárez, conocido como el Betito— se concretaron en este gobierno, tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía de Estupefacientes seguían de cerca los movimientos de los delincuentes tras detectar presuntos delitos de lavado de activos.

En ese organigrama que la Policía elaboró durante los años pasados, sobre todo en 2024, cuando varios de los detenidos habían cumplido su pena, aparece el nombre de Quilimas.

Fuentes policiales indicaron a Montevideo Portal que posee antecedentes por receptación, estupefacientes y agravios. De hecho, la Policía logró establecer que, durante un tiempo, la Chula fue “los ojos y los brazos” de Albín mientras este estuvo recluido en la Unidad 25, un sector de máxima seguridad del ex-Comcar.

La Chula fue una de las detenidas en diciembre pasado, luego de que dos hombres en moto perpetraran un atentado contra el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Quilimas estuvo señalada como la persona que ordenó el ataque, después de que el organismo dispusiera el traslado a la Unidad 25 de uno de los hermanos del Flaco Albín.