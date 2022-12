Carrera y Bergara presentaron denuncia penal en Fiscalía por los chats de Astesiano

Política

Los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera, acompañados por la coordinadora de la bancada, Liliam Kechichian, presentaron una denuncia penal ante el fiscal de Corte, Juan Gómez, sobre el presunto espionaje del exjefe de seguridad de Presidencia del que fueron objetivo, según lo que revelan conversaciones privadas entre Alejandro Astesiano y un militar retirado.

Carrera informó que durante la reunión con Gómez “dieron cuenta” y presentaron la denuncia sobre “un hecho grave". En esa línea, el senador aseguró que las conversaciones de Astesiano “involucran” su “accionar como parlamentario” ya que “se buscaba formar carpetas personales” para “apretar” tanto a él como a Bergara, quienes fueron “las caras visibles” de la denuncia al Gobierno por la extensión de la concesión del puerto de Montevideo a Katoen Natie. “Queremos que el sistema político en su conjunto, desde el presidente de la república, repudie esta situación”, expresó Carrera.

En tanto, Bergara dijo que durante el encuentro con Gómez solicitaron a Fiscalía que “avance con la investigación”, la que “debería hacerse por una cuerda separada de los otros temas vinculados al caso de Astesiano y a los chats, porque, si bien en todos los hechos hay delitos de gravedad”, considera que “esto está en otra dimensión”. Para el senador, en caso de “constatarse” el presunto espionaje, “puede llegar a ser un factor de erosión de funcionamiento democrático en el país”. De este modo, el senador calificó el intercambio de Astesiano con el militar retirado como “prácticas mafiosas que alteran el curso de la Justicia y obstaculizan el accionar de los senadores en su propia función: los roles políticos en los que la ciudadanía les colocó”.

“Involucra la posible erosión de la institucionalidad democrática del país, y, por lo tanto, debería tenerse como expediente separado de lo que son los otros posibles delitos que involucra la investigación”, concluyó Bergara.

Heber y las garantías

En la noche de este miércoles, el Ministerio del Interior expresó en un comunicado que “garantiza que no realiza ningún tipo de espionaje a representantes del pueblo”.

Al ser consultado acerca de este comunicado, Carrera afirmó que “las investigaciones del ministro [Luis Alberto] Heber no dan ninguna garantía”. Para el senador, las “investigaciones exprés” son una “práctica común” de la cartera y, en particular, de Heber. “Si estamos hablando de espionaje político, de prácticas delictivas y mafiosas, como decía el senador Bergara, decir eso [en referencia al comunicado] no entra en el marco de la legalidad”.

“Es una preocupación que hayan citado como indagados a varios jerarcas policiales porque si están en una situación de indagados, no pueden seguir en funciones. ¿Qué garantías le están dando a la Fiscalía, al sistema de Justicia y a la ciudadanía en su conjunto?”, se preguntó el senador.



Carrera sostuvo que su fuerza política considera que “no fueron atacados los fueros del senador Bergara y Carrera, sino que fueron atacados los fueros del cuerpo", que es el que "da una serie de garantías para desarrollar" las tareas legislativas, y agregó: "En este caso, se han tratado de impulsar prácticas mafiosas y delictivas para que nosotros no cumpliéramos con el rol que nos brinda la Constitución de la República”.

Por otra parte, Bergara confirmó que el FA no descarta ningún llamado a sala a jerarcas de Gobierno, ya que “es un tema evidentemente muy grave”. “Bueno sería que el Ministerio del Interior dijera que había iniciado investigaciones: sería la confesión de un delito”, aseveró. Para Bergara, el comunicado de la cartera “es de valor muy relativo”.

“Nuestra prioridad hoy es que el sistema político en su conjunto se exprese de manera inequívoca con respecto al repudio a este típico de prácticas, si es que efectivamente ocurrieron", agregó, minutos antes de que comenzara la sesión extraordinaria del Senado.



Según el senador, la “prioridad” es, también, “definir y tener un pronunciamiento inequívoco de todo el sistema político”. Para Bergara, la “sola posibilidad” de que “estas cosas estén ocurriendo amerita que el sistema político se pronuncie inequívocamente en la defensa de la institucionalidad del país”.

Asimismo, el economista recordó que el exjefe de Seguridad de Presidencia “estaba en un lugar de poder” que le permitía “acceder a todo este tipo de información y contactos”, y apuntó: “El presidente lo colocó allí a sabiendas de sus antecedentes, porque fue advertido”.

Además, aseguró que desde el punto de vista político “hay responsabilidades”. En primer lugar, señaló a los jerarcas de la Policía, que actuaban “a narices del Ministerio del Interior”, y también hizo referencia al “jerarca del equipo de custodias del presidente, que es el prosecretario de la Presidencia”, Rodrigo Ferrés, quien declaró este miércoles en calidad de testigo, al igual que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.



