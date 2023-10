Carrera dijo “a Gandini ni un vaso de agua”, y este respondió: “Está mal este muchacho”

Política

El senador opositor Charles Carrera y el nacionalista Jorge Gandini mantienen un enfrentamiento político que también se tornó un asunto personal. La puja escaló en los últimos meses en el marco de una comisión investigadora en el Parlamento que indaga irregularidades en el uso del Hospital Policial en la administración frenteamplista. Allí el precandidato de Por La Patria apunta a la atención recibida por el exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior y su expareja, entre otras personas.

Esta semana, en una entrevista con el programa Quién es quién de Diamante FM, Carrera dijo que a Gandini no le daría “ni un vaso de agua”. “Tengo buena relación con muchísimos legisladores pero a Gandini, de mi parte, ni un vaso de agua”, afirmó. Consultado sobre si le gustaría poder batirse a a duelo con el dirigente en caso de una normativa habilitante, Carrera respondió: “Podría ser, hay cosas que uno resuelve así”.

Esto provocó la respuesta de Gandini, que este viernes en Informativo Sarandí de radio Sarandí fue consultado al respecto de las declaraciones.

“Está mal este muchacho”, dijo el senador blanco. “Charles Carrera tendría que estar yendo a la Comisión Investigadora”, acotó. “No tiene quién lo defienda Carrera y nos habla por la prensa. Y no va a la comisión. Yo le he dicho que venga, que traiga documentos y demuestre que nos equivocamos. Y si no le gusta vamos a un debate”, afirmó. “Él dice que yo soy responsable del espionaje. Yo veía el 007 ahí en el barrio. Iba al cine, pero de espionaje no tengo nada que ver. Por eso digo, está mal este muchacho. El Parlamento mandará todo ante la Justicia y él responderá ante la Justicia y no ante Gandini”, agregó.

La Justicia imputó a hace 10 días un exgerente de Vertical Skies como coautor de “un delito de cohecho calificado” por instigar “a un funcionario público a la realización de actos de naturaleza criminal, al solicitarle información sobre dos senadores”.

La imputación fue luego de que Marcelo Acuña, uno de los gerentes de la mencionada empresa, le solicitara al excustodio presidencial Alejandro Astesiano que armara fichas con información sobre los legisladores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera.

