Carrera cuestiona que TCP critique gremiales cuando es una firma con participación estatal

El senador del Frente Amplio Charles Carrera remitió este viernes un pedido de informes dirigido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) donde cuestionó que Terminal Cuenca del Plata (TCP) —compañía 80% propiedad de Katoen Natie y 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP)— se refiera de “manera ofensiva” hacia distintas gremiales empresariales.

“Entendiendo que Terminal Cuenca del Plata es una empresa de economía mixta, que tiene una participación del Estado correspondiente a un 20%, no resulta apropiado aplicar una política comunicacional que referencie de manera ofensiva a importantes actores empresariales y de nuestra economía nacional”, afirmó el senador en su pedido de informes, donde busca saber si el MTOP o la ANP tuvieron “tuvo conocimiento o injerencia en la redacción del comunicado” del 16 de agosto.

Ese día, luego de que la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) expresara su “disconformidad por el aumento tarifario” de 17% resuelto para la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo, TCP alertó la gremial “busca confundir a la opinión pública” y señaló “falsas advertencias”. “No las hizo en ocasión de los distintos ajustes de tarifa de Montecon S.A., el último de los cuales fuera implementado en enero de 2023”, afirmaron.

Para la empresa portuaria, el comunicado de la UEU es un documento “mendaz, claramente diseñado con el propósito de confundir a la opinión pública, basado en un manejo amañado de cifras que procuran, sin mucho disimulo, impulsar la agenda corporativista de quienes hoy dirigen esa organización”.

Horas antes del comunicado de TCP, la gremial de exportadores expresó adjudicó al operador portuario “una clara actitud monopólica”.

Además de la Unión de Exportadores, la Federación Rural también emitió un comunicado con críticas a TCP. La organización exprsó incremento “agrava seriamente las condiciones ya bastante deterioradas de la competitividad de los sectores exportadores”.

Por su parte, este viernes fue la Cámara de Zonas Francas del Uruguay también se expresó de forma crítica al manifestar “su preocupación ante la creciente falta de competitividad que afecta el desarrollo de actividades logísticas e industriales”.

“Consideramos urgente llevar adelante una revisión profunda en materia de procedimientos, costos y requisitos, así como la implementación de mecanismos de regulación que garantice la competitividad de nuestro país”, sostuvo la Cámara de Zonas Francas.

El senador frenteamplista Mario Bergara también expresó su apoyo a las gremiales.

La @federacionrural y la @Uniondeexport se suman al reclamo por el aumento de tarifas que permite el escandaloso acuerdo del puerto.

No son palos en la rueda, son reclamos justos. El gobierno no escuchó y no escucha, perjudica la actividad económica y el trabajo del país. pic.twitter.com/RGApHREpA9