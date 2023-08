TCP criticó a exportadores por “falsas advertencias” y dijo que “no las hizo” con Montecon

Economía

Luego de que la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) expresara su “disconformidad por el aumento tarifario” de 17% resuelto para la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo, su operadora, la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) respondió diciendo que lo manifestado por el gremio “busca confundir a la opinión pública”.

Además, sostuvieron que los costos que pagan los exportadores son menores a los que se pagan en la región.

“La Unión de Exportadores del Uruguay sabe muy bien que los exportadores uruguayos colocan sus productos en el exterior con menores costos logísticos que los que se enfrentan en los otros puertos de la región. Lo sabe porque esa diferencia a favor del puerto de Montevideo es la que explica que sus movimientos de contenedores aumenten al tiempo que caen en otros puertos del continente”, señaló en su comunicado la operadora portuaria.

TCP denunció también las “falsas advertencias” que según ellos expresa la actual dirigencia de la UEU. “No las hizo en ocasión de los distintos ajustes de tarifa de Montecon S.A., el último de los cuales fuera implementado en enero de 2023”, afirmaron.

Para la empresa portuaria, el comunicado de la UEU se trata de un documento “mendaz, claramente diseñado con el propósito de confundir a la opinión pública, basado en un manejo amañado de cifras que procuran, sin mucho disimulo, impulsar la agenda corporativista de quienes hoy dirigen esa organización”.

Además, aseguran que en “múltiples ocasiones” han advertido a representantes de la cámara empresarial “sobre la veracidad de la información que esa organización maneja pública y reiteradamente con relación al tema de las tarifas portuarias”.

Y agrega que se le ha pedido a la UEU “la presentación de los hechos y estudios en los que se basa a fin de sustentar su argumento relativo a un supuesto desfasaje en los costos de exportación de contenedores desde Montevideo y en comparación con puertos de la región”

“Esta información no fue presentada nunca, ni a TCP S.A., ni a las autoridades, ni a la opinión pública. Se trata, por lo tanto, de una falsedad, premeditadamente empleada por parte de la dirigencia de esa organización. En su comunicado, la UEU insiste en este engaño y lo hace sumándole el agravio a TCP S.A”, manifestó la empresa cuyo paquete accionario pertenece en un 80% a la compañía belga Katoen Natie.

TCP señala que las ventajas tarifarias se pueden comprobar no solo con las diferencias en movimientos de contenedores en relación a puertos de la región, sino al acudir al sitio web de la naviera francesa CMA-CGM, en donde se puede “cotizar, por simulación, cualquier operación posible de exportación de contenedores en una de las principales líneas marítimas del mundo”.

“La dirigencia de la UEU nunca ha invitado a la opinión pública a hacer uso de este instrumento, cuyo empleo no deja lugar a dudas, en cuanto a que, aún asumiendo la actualización tarifaria que TCP S.A. viene de anunciar a efectos de contemplar los efectos del atraso cambiario en una operativa internacional, los costos que pagan los exportadores uruguayos siguen siendo inferiores a los que imponen los puertos de la región”, reza el texto.

“El recurso al que, en este caso, ha recurrido la actual dirigencia de la UEU queda, por lo demás, en evidencia ante su silencio respecto al hecho de que las tarifas de TCP S.A. hoy siguen siendo inferiores a las que cobra, por idénticos servicios, la empresa Montecon S.A., operadora de contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo”, agregan TCP.

“TCP S.A. intenta ser muy cuidadosa en sus comunicados públicos, evitando con ello la confrontación sobre temas que, por su complejidad, exigen un análisis equilibrado sobre información bien documentada, pero no consentirá en silencio, el agravio calculado y mendaz, y lo enfrentará, en todos los casos, con todos los recursos que la ley le permita”, afirmó la operadora en el comunicado.

“Nuestra empresa siempre ha estado abierta al diálogo con todos los actores que deseen intercambiar visiones y acciones que permitan ayudar a hacer del puerto de Montevideo un hub regional puesto al servicio del comercio exterior con la mayor oferta posible de rutas internacionales al resto del mundo. Este es nuestro compromiso, y lo seguirá siendo, aún cuando otros pierdan el rumbo en la prosecución de propósitos mezquinos”, concluye la empresa.

Ante el comunicado difundido hoy por la @Uniondeexport entendemos oportuno trasladar a la opinión pública la siguiente información. pic.twitter.com/8frBGbXZcY — Katoen Natie TCP (@ktntcp) August 16, 2023

Por su parte, el senador frenteamplista Mario Bergara, citó en su cuenta de Twitter los comunicados de la UEU y de la Federación Rural. “Se suman al reclamo por el aumento de tarifas que permite el escandaloso acuerdo del puerto. No son palos en la rueda, son reclamos justos. El gobierno no escuchó y no escucha, perjudica la actividad económica y el trabajo del país”, dijo el dirigente de Fuerza Renovadora.

La @federacionrural y la @Uniondeexport se suman al reclamo por el aumento de tarifas que permite el escandaloso acuerdo del puerto.

No son palos en la rueda, son reclamos justos. El gobierno no escuchó y no escucha, perjudica la actividad económica y el trabajo del país. pic.twitter.com/RGApHREpA9 — Mario Bergara (@Mario_Bergara) August 16, 2023