Carrera: Lacalle “pone falso relato entre trabajo y salud” y estrategia “está fracasando”

Política

Sobre las 18 horas de este miércoles el presidente, Luis Lacalle Pou, recibirá en la Torre Ejecutiva a la comisión parlamentaria que realiza el seguimiento de la emergencia sanitaria en el país.

La comisión, que fue creada en el mes de abril por el Senado a iniciativa del Frente Amplio, es presidida por el nacionalista Gustavo Penadés, mientras que Alejandro Sánchez ocupa el cargo de vicepresidente.

Además la integran: Danilo Astori (actualmente suplantado por José Carlos Mahía), Mario Bergara, Daniel Olesker, Óscar Andrade, los nacionalistas Carlos Camy, Jorge Gandini, Amín Noffouri y los colorados Germán Coutinho y Carmen Sanguinetti, y el cabildante Guido Manini Ríos.

El senador por el Frente Amplio, Charles Carrera, dijo a Montevideo Portal que los representantes del FA "hicieron un conjunto de propuestas" y "hoy el presidente va a dar respuestas a la discusión" que tuvieron a nivel parlamentario.

Carrera sostuvo que uno de los puntos tiene que ver con la necesidad de reducir la movilidad de la mano de "una compensación económica acorde".

"Hay gente que la está pasando muy mal, que con 3.000 pesos de seguro de paro tiene que optar entre optar por pagar el alquiler o comer. Hay una situación muy compleja, angustiante y no vemos respuestas del presidente de la república en ese sentido", aseguró el senador por el Movimiento de Participación Popular.

"No se puede reducir la movilidad sin amparar a los uruguayos. Se habla de que la economía sigue funcionando, pero no hay trabajo y no hay salud tampoco", agregó.

Carrera se refirió a las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou en entrevista con Subrayado (Canal 10) con respecto a las medidas adoptadas por el gobierno frente a la pandemia. "El presidente no cambia su estrategia y esa estrategia nos está llevando a la desgracia como sociedad. Cuando el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) hizo las recomendaciones (el 7 de febrero) teníamos 470 fallecidos. Cuando discutimos a mediados de marzo la ley que limita el derecho de reunión teníamos 838. Hoy estamos por arriba de los 4.000 fallecidos, hay que cambiar esta estrategia si no queremos tener más contagios y fallecidos", comentó el senador frenteamplista.

"Nos preocupa y angustia la situación. El presidente pone un falso relato entre trabajo y salud, y en realidad los uruguayos necesitan ambas cosas. La demostración de que los uruguayos necesitan trabajo es que se inscribieron para 15.000 jornales solidarios unas 250.000 personas. El presidente pone esa contradicción, pero no hay un programa que esté generando trabajo", agregó.

Carrera señaló que en 2020 "se perdieron 60.000 puestos de trabajo, cerraron miles de empresas y hay 100.000 nuevos pobres. Esto tiende a seguir".

"Vamos a tener la oportunidad de discutir la Rendición de Cuentas cuando se presente. No vemos que la cartera de obras de infraestructura se esté ejecutando", comentó. Carrera señaló que desde el FA van a hacer "un pedido de informes para saber en qué están los programas de ejecución" de obras.

"Hablan de la inversión en el puerto por Katoen Natie, pero no es clara y está condicionada a necesidades de la empresa. Hay una inversión que va a beneficiar a la empresa. No hay obras de infraestructura pública en general, esto lo dicen los empresarios de la construcción", concluyó.