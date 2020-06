Carrera: Fiscalía debe aclarar contradicciones en las explicaciones de Beatriz Argimón

Política

La vicepresidenta Beatriz Argimón brindó ayer explicaciones a los coordinadores de bancada, tras las dudas generadas por el audio de su conversación con Fernando Cristino, grabada por el relacionista público.

Tras el encuentro, la bancada de senadores del FA consideró insuficientes estas declaraciones, "dado que están en juego ingredientes fundamentales del funcionamiento democrático en el país" y que, por lo tanto, deben ser esclarecidos en su integridad "a los efectos de fortalecer las instituciones".

La bancada de Senadores informó que elevará los antecedentes a la Fiscalía "a los efectos pertinentes".

El senador Charles Carrera dijo a Montevideo Portal que en la reunión Argimón planteó que se trataba de una conversación privada. "Al momento que te plantea en esos términos uno no puede indagar mucho mas allá, porque pone un parate en el diálogo", señaló.

Por ello, aclaró, cuando el tema se discutió internamente en la bancada del FA se resolvió que no podía dejarse solo como algo relativo a una conversación privada. "Primero porque uno de los interlocutores es la vicepresidenta y en segundo lugar por el contenido", dijo. Por eso se definió elevar en esta jornada el caso a Fiscalía para que investigue el tema y "aclare las contradicciones surgidas". "Este para nosotros no es un tema banal, lo tratamos con seriedad institucional. Lo que se busca es que un tercero imparcial trate de indagar y analizar la situación", afirmó Carrera.

"Lo que manifestamos es que actuamos con cautela y responsabilidad, pero estamos preocupados por el tenor del diálogo. Habla de escuchas, de extorsiones", afirmó.

Las contradicciones

En el encuentro con los coordinadores, Argimón explicó que llamó a Cristino a los efectos de contenerlo porque estaba llamando repetidas veces. Además, aclaró que cuando habló de escuchas se refirió que las llamadas de su celular quedan grabadas y luego las escucha con su equipo.

Ayer, Argimón emitió una declaración en este sentido. "En lo que respecta a mis dichos sobre grabaciones o escuchas telefónicas en ningún momento me refiero a un sistema institucional y mucho menos por fuera de cualquier sistema legal, cosa impensable en una democracia como la nuestra", escribió.

"A lo que sí me refiero es a las múltiples llamadas y mensajes grabados que al finalizar cada una de mis jornadas laborales escucho sola o con integrantes de mi equipo", agregó.

"En más de una oportunidad en los últimos 15 días recibí llamadas y mensajes de este señor con intenciones poco claras, por lo que decidí consultar a un profesional a los efectos de evaluar la situación jurídica del alcance de las mismas", señaló.

Luego explicó que lo llamó para clarificar "el tema sobre los comentarios emitidos a una secretaria y dejados en mensaje por su tono amenazante que no correspondían ni en lo personal ni en lo institucional".

Sin embargo, existen algunas contradicciones entre lo afirmado en la charla original, las aclaraciones dadas a los coordinadores de las bancadas y esta declaración.

"Presidencia tiene un equipo, porque te podés imaginar que extorsiones y solicitudes de todo tipo nos caen todos los días. Nuestro equipo de abogados está para eso", le dijo a Cristino.

"Nuestros teléfonos hay que cuidarlos mucho. Lo que tu hablaste el otro día, cuando tú llamaste (...) a aquella, obviamente todo se sabe. Todo queda grabado. Y por supuesto a mi abogado le dije ‘no, a Fernando le pido que no. Yo voy a hablar con él'. Y es lo que estoy haciendo", dijo también.

"Al final del día, cuando se escuchan las llamadas y escucharon las tuyas, vinieron a hablar conmigo. Yo les dije ‘este muchacho es Fernando, yo me ocupo', para que no te hicieran nada, porque todas las llamadas, todas, van directo, y ahora te lo digo porque asumo la responsabilidad de decirte yo frené, porque enseguida obviamente responden los que tienen que responder. Sabé que hice eso", dijo Argimón a Cristino.

Charles Carrera señaló que hay contradicciones, porque en esta conversación Argimón no dice que ella escuche las llamadas sino que hay alguien que las analiza y que decide hablar con ella al respecto.

Además, aunque ella dijo ayer que las llamadas que se graban son las que se realizan a su teléfono, en la charla original se habla de una llamada amenazante a una tercera persona que fue grabada ("aquella", que Argimón da a entender que es una secretaria). "Hay muchas dudas, fue algo discutido en la bancada. Si se analiza el primer audio se habla de un sistema de escuchas y una llamada a otra persona. Cuando habla con la prensa, se refiere a hackers que podían escuchar las llamadas y ayer se refiere a llamadas grabadas en su celular y no se menciona a los hackers. Existen dudas", afirmó el senador Carrera.

"Queremos que haya una mirada institucional. Esto para nosotros es grave por las contradicciones posteriores a que el audio se hiciera público y por la investidura de la vicepresidenta", concluyó.

Hoy, en charla con En Perspectiva, Carrera fue consultado por Emiliano Cotelo por los que critican al Frente Amplio por "usar" lo afirmado por una persona (Cristino) que está pasando por un momento complicado por adicción y depresión. "No lo conozco a Cristino. No sé si es una persona adicta o no. Pero quien tiene que cuidar de no ir a hablar con una persona con estos problemas es la vicepresidenta y no nos pueden trasladar la responsabilidad a nosotros. Y el tenor de esa conversación es muy preocupante", respondió.