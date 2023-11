Canales piden compensación por propaganda y exjerarca del FA alude a millones ya otorgados

Política

Montevideo Portal

El proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos tiene como uno de los puntos más debatidos los minutos de propaganda en televisión, con diferencias entre la coalición de gobierno y la oposición sobre si habrá o no una compensación económica a los canales por los minutos que dejarán de venderse.

En medio del debate, la Asociación de Broadcasters del Uruguay advierte que si la compensación promovida por blancos y colorados no se concreta, los canales tendrán perjuicios millonarios. El presidente de la gremial, Rafael Inchausti, estimó pérdidas para el sector por US$ 25 millones, según dijo a El País.

El representante de los canales estimó que el minuto de publicidad cuesta US$ 1.000 y que cada emisora debe ceder una hora por día de espacios gratuitos durante 105 días. Por eso, afirmó Inchausti, cada canal privado de Montevideo perderá unos US$ 6 millones en el período previsto, sumados a un perjuicio de otros US$ 5 millones de los canales del interior en su conjunto.

En línea con Andebu, en la defensa del establecimiento de una compensación, los legisladores de la coalición en la comisión de Diputados que analiza el tema argumentaron que debe ser establecido un pago por el uso de la propiedad privada. Es que, si bien las ondas son públicas, señalaron que, una vez otorgadas, son parte de la propiedad privada.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo el miércoles en una rueda de prensa que “encontrar el precio justo” de la contraprestación “es muy difícil”, pero realizó un llamado a actuar con “voluntad política”.

El legislador dijo que la compensación puede estar por el lado de las exoneraciones fiscales. Según informó El País, la fórmula negociada implica tomar como referencia, para el precio, lo que los organismos del Estado pagaron por pauta televisiva en el año anterior a las elecciones internas.

Pero más allá del debate parlamentario, el tema generó reparos del consultor en regulación de medios Gustavo Gómez, extitular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (en 2010 y 2011) y uno de los impulsores de la ley de medios aprobada durante el gobierno de José Mujica.

Gómez, que hace 10 días había cuestionado los reparos del Partido Nacional a la iniciativa, planteó este viernes que el gobierno “ya benefició” a los canales privados “con al menos US$ 15 millones” en lo que va del período.

¿19 millones de dólares más para el 4, 10 y 12? ??



?? Piden ahora U$S 6.300.000 para cada canal de Montevideo de "compensación" por la publicidad electoral gratuita.



El gobierno ya los benefició con al menos U$S 15 millones. Más publicidad oficial, licencias de Internet, etc ?? https://t.co/4ejg7sGL4X pic.twitter.com/GdBSv5jlkf — Gustavo Gómez (@gusgomezgermano) November 24, 2023

Por un lado, Gómez hizo alusión a que la telefónica Antel acordó pagar US$ 1,2 millones (IVA incluido) anuales a los canales 10, 4 y 12 para retransmitir sus señales a través de la plataforma Vera TV. Así, la empresa se comprometió a desembolsar a las tres empresas US$ 10,8 millones (con IVA incluido) en tres años para transmitir sus señales. Sin considerar el IVA, el importe es de US$ 9 millones.

El director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) también se refirió al otorgamiento de unos 80 millones de pesos en favor de los canales privados de televisión por la asignación de montos para la producción de diversos programas, a través del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional Sustentable.

Además, remarcó que entre 2020 y 2023 el gobierno exoneró a los canales de televisión del pago del costo de renovación de su licencia por derecho de uso del espectro.

Montevideo Portal