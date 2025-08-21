Comenzaron a zarpar barcos pesqueros, pero sindicatos siguen “en estado de atención”

Locales

El Pit-Cnt emitió un comunicado en la tarde de este jueves 21 de agosto en el que informó que las embarcaciones pesqueras “están saliendo con sus tripulaciones habituales” luego de 90 días de conflicto con las empresas.

Según el texto difundido por la central sindical, tanto ella como los gremios del sector “se mantienen en estado de atención y seguimiento permanente de la situación”. En esta línea, reafirmaron su “compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores” de la pesca.

Al respecto, fuentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar (Suntma) dijeron a Montevideo Portal que en estos días continúan negociando las pautas con el gobierno.

“El Pit-Cnt llama a abandonar los mensajes violentistas que a veces se difunden en ciertos medios y en las redes sociales, los cuales no ayudan a la búsqueda de las soluciones adecuadas para el país, su industria y la construcción de las condiciones de una actividad pesquera desarrollada con arreglo a las necesidades del país y sus trabajadores”, finaliza el comunicado.

Por su parte, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) se manifestó “muy contenta” de que zarpen los barcos. “Para el fin de semana, serán al menos una docena los barcos que habrán zarpado”, adelantó.

“A toda máquina, creando un nuevo futuro, porque Uruguay Pesca y la pesca no para”, tuiteó la CIPU.

