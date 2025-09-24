Cámara de Zonas Francas pide al gobierno eliminar impuesto mínimo global del Presupuesto

Economía

Montevideo Portal

La Cámara de Zonas Francas del Uruguay emitió un comunicado este miércoles en el que expresa su “posición contraria” a la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, también denominado “impuesto mínimo global”.

“En los últimos 40 años, el Régimen de Zonas Francas se ha consolidado como una política de Estado en Uruguay, respaldada por todas las fuerzas políticas desde el retorno a la democracia”, indica la misiva.

Así, señalan que las Zonas Francas “aportan el 6,6% del PIB nacional, representan cerca del 40% de las exportaciones del país y generan más de 66.000 empleos, directos e indirectos”.

La cámara también destaca que, “por cada dólar exonerado, generan más de siete dólares de valor agregado en la economía nacional, por tanto, no hay renuncia fiscal sino una importante recaudación para el país”.

En ese sentido, el documento indica que los artículos de la ley de Presupuesto referidos a la creación del impuesto “vulneran la seguridad jurídica” porque “omiten establecer a título expreso el respeto por los contratos vigentes, lo cual viola derechos adquiridos y la seguridad jurídica”.

Además, dice que “expone al país a litigios” al habilitar “juicios nacionales e internacionales por incumplimiento de contratos y tratados de protección de inversiones, generando responsabilidad patrimonial para el país y un grave menoscabo a su soberanía”.

“El daño reputacional por su eventual implementación ya es noticia en el plano internacional”, sostiene.

La cámara insiste en que “desalienta nuevas inversiones y podría provocar el retiro de empresas ya instaladas, con la consecuente pérdida de empleos y exportaciones”, así como que “coloca a Uruguay en desventaja frente a la región, dónde ningún país – excepto Brasil – ha implementado el impuesto”.

“Por ello, la Cámara de Zonas Francas exhorta al Parlamento Nacional a eliminar los artículos 628 y 662 del proyecto de ley de Presupuesto, en defensa del empleo, la competitividad, la inversión y la reputación internacional del Uruguay”, concluye el comunicado.

Montevideo Portal