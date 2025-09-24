Liga de Amas de Casa plantea objeciones a nuevas categorías en servicio doméstico

Economía

En el marco de la 11.ª ronda de negociación salarial para el sector del servicio doméstico, la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios del Uruguay emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la falta de una propuesta concreta sobre la creación de categorías laborales diferenciadas, así como por las posibles consecuencias que esta medida podría tener sobre la formalidad del empleo en los hogares.

La organización aseguró que hasta el momento solo se han manejado nombres de categorías, sin que se presenten los elementos técnicos necesarios para una discusión seria y responsable. En particular, subrayó la necesidad de contar con definiciones claras sobre qué tareas incluye cada categoría, las diferencias salariales entre ellas y cómo estos cambios afectarían a empleadoras y trabajadoras.

Dificultades prácticas y riesgo de retrocesos

“La naturaleza del servicio doméstico es muy diversa”, señaló la Liga, recordando que en muchos hogares una misma persona desempeña múltiples tareas, lo que dificultaría su encuadre en categorías fijas. Asimismo, advirtió que el hogar, al ser un ámbito privado, presenta limitaciones para la fiscalización, abriendo la puerta a conflictos e interpretaciones dispares.

El comunicado también alerta sobre el impacto económico que una escala salarial diferenciada podría tener sobre las familias empleadoras, en particular aquellas de clase media, con el riesgo de que estas medidas promuevan la informalidad laboral.

“Cuando hablamos de categorías, no estamos discutiendo una empresa con puestos definidos, sino la dinámica de un hogar donde hay diferentes tareas para realizar (…) No se puede encasillar fácilmente en una sola categoría sin generar problemas prácticos”, sostuvo Cristina Novello, vocera de la Liga.

Apoyos parciales a la plataforma de las trabajadoras

Pese a sus objeciones sobre el sistema de categorías, la Liga se mostró dispuesta a acompañar otras demandas del gremio, como:

La ampliación de licencias por enfermedad de familiares

Cambios en el pago del presentismo

Otorgamiento de licencias por salud mental

Creación de una Comisión de Protocolo sobre Violencia y Acoso, integrada por el sindicato y la Liga

Además, planteó como referencia los lineamientos salariales de rondas anteriores, apostando a preservar la estabilidad del sector mediante consensos sostenibles.