“Grave error” y “riesgo para la inversión”: Cámara de Zonas Francas por impuesto global

En la noche del pasado viernes la Cámara de Zonas Francas compareció ante la Comisión de presupuesto, donde advirtió que el Ejecutivo podría cometer un “grave error”.

En el marco de la presentación de la Ley de Presupuesto realizada por el gobierno, el grupo de trabajo encargado de analizar la propuesta recibió a autoridades de la Cámara de Zonas Francas, quienes, según explicó el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala en una publicación en la red social X, advirtieron que la aprobación del impuesto mínimo global sería “inoportuno, innecesario, afectará la seguridad jurídica y representará un riesgo para la inversión” en el país.

Además, el legislador aseguró que desde la cámara analizaron que esa medida “perforará el régimen de zonas francas, que tantos beneficios le ha generado al país a lo largo de los sucesivos gobiernos”.

“El gravamen tiene costos derivados y asociados que llevarán a las empresas a revisar sus decisiones, y que ya hay consultas a ese respecto. Cuando Uruguay se plantea ir hacia allí, pareciera que el mundo ya no está yendo sino, tal vez, empezando a volver”, escribió.

Por último, Abdala realizó una apreciación personal, la cual menciona que “el programa impagable del FA [Frente Amplio], del que nos habló el subsecretario del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas], está provocando decisiones desacertadas que, seguramente, terminemos pagando caro”.

