Cabildo Abierto participará del homenaje al Río de Libertad, pero no designó figura

Tal como informáramos, todos los partidos políticos con representación parlamentaria organizaron un homenaje por los 40 años del Acto del Obelisco, más popularmente conocido como el Río de Libertad, que se celebrará este lunes 27 de noviembre.

No obstante, en un momento se pensó que Cabildo Abierto (CA) podría ser el único en no acudir al acto: este viernes 24 se realizó una reunión para dialogar sobre el tema a la que el partido liderado por Guido Manini Ríos no asistió.

Al respecto, el diputado colorado Felipe Schipani señaló que “no se puede afirmar que no va a participar del acto”. Por su parte, Mónica Bottero, representante del Partido Independiente, dijo a Montevideo Portal que desde Cabildo no les habían confirmado aún su participación oficial.

De hecho, Montevideo Portal consultó a fuentes cabildantes en la noche del viernes, quienes en primera instancia indicaron que no se había llegado a una decisión sobre su participación en el homenaje, por lo que su presencia no estaba aún confirmada.

En la tarde de este sábado, el presidente de CA, Guillermo Domenech, expresó a Montevideo Portal que “no está confirmada la persona que va a ir, pero sí” asistirán al homenaje.

De cara al acto de este lunes, los representantes de los partidos políticos instaron a no acudir a la conmemoración con insignias de las fuerzas políticas, sino la uruguaya, que representará a todos los presentes.

