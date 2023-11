Política

Acto del Obelisco: Cabildo Abierto no confirma presencia; estarán Sanguinetti y Mujica

En el marco del 40° aniversario del Acto del Obelisco, conocido también como el Río de Libertad, todos los partidos políticos del país con representación en el Parlamento organizaron una conmemoración para este lunes 27 de noviembre. Si bien Cabildo Abierto (CA) no participó de la reunión de este viernes, el diputado colorado Felipe Schipani señaló que “no se puede afirmar que no va a participar del acto” que organizó el Partido Independiente (PI).

No obstante, desde Cabildo señalaron a Montevideo Portal que no se había llegado a una decisión sobre su participación en el homenaje, por lo que su presencia no está aún confirmada.

En esta línea, el legislador aseguró que el partido que lidera Guido Manini Ríos “ha participado de las instancias” que ha tenido la comisión para organizar el evento. “Tenemos la esperanza de que finalmente CA se sume, creo que ese es el talante del acto: sumar a todos los partidos en la reivindicación de la democracia”, dijo Schipani.

Los expreisdentes Julio María Sanguinetti y José Pepe Mujica participarán del acto. Los representantes de los partidos políticos instaron a no acudir a la conmemoración con insignias de las fuerzas políticas, sino la uruguaya, que representará a todos los presentes.

Macarena Rubio, quien representó al Partido Nacional este viernes en una conferencia de prensa para dar detalles del acto, invitó a “volver a convocarse a reivindicar y recomprometerse con las instituciones democráticas y con las libertades”.

Por su parte, Ana Olivera, representante del Frente Amplio (FA), recordó que los partidos políticos a cargo de la organización del acto no se representan “individualmente”, sino que a todas las fuerzas políticas. La diputada frenteamplista detalló que este lunes 27 pasarán la proclama que en 1983 leyó el actor de la Comedia Nacional Alberto Candeau. Además, los jóvenes de los partidos leerán otra proclama. “Es allí donde en el presente y en el futuro reafirmamos el compromiso que tenemos con la democracia”.

Según la legisladora frenteamplista, “es imprescindible que los más viejos trasladen a las nuevas generaciones lo que significó reconquistar la democracia, no fue en un solo acto”. Así, recordó que “hay toda una serie de hechos que demuestran el compromiso que hubo de los partidos, aquellos que estaban legales y los que estaban proscriptos, de seguir avanzando hacia la reconquista de la democracia”.

Mónica Bottero, representante del PI, dijo que los partidos políticos tienen para “celebrar” 40 años después que son capaces de sentarse juntos, de acordar, de dialogar, de dejar sus diferencias.

“Somos capaces, y creo que en esto somos un país modelo, de poder sentarnos y tener acuerdos básicos sobre la importancia de haber construido una democracia, de sostener una institucionalidad y de seguir las reglas del juego democrático”, agregó.

