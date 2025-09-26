Cabeza al capó y piernas abiertas: un video muestra cómo fue la detención del Pelón

Policiales

El Ministerio del Interior divulgó en las últimas horas un video de la detención el pasado jueves del delincuente José Carlos Machado, apodado el Pelón, a la altura del kilómetro 85 de la ruta 5, en una zona rural del departamento de Florida.

En la filmación, se puede observar al hombre esposado, abierto de piernas y siendo sujetado por un policía mientras estaba con la cabeza apoyada en el capó de uno de los patrulleros de la Policía Caminera.

Además, quedó registro del examen de la moto en la que se desplazaba, que quedó al costado de una alcantarilla del camino vecinal en el que fue detenido.

Según consignó El País, Machado se dirigía en dirección a Rivera antes de ser capturado. Junto con su cómplice, lograron sortear un control de la Caminera con un giro en U y comenzaron a circular a toda velocidad por los caminos vecinales de la zona de Mendoza.

Viendo la poca probabilidad que tenían de escapar, decidieron deshacerse de una mochila y un arma de fuego. En determinado momento, no vieron un puente que pasaba por encima de una cañada, se elevaron, perdieron el dominio de la moto y cayeron al suelo.

Ambos perdieron el conocimiento producto del golpe. Un jerarca relató al citado medio que, a la hora de la detención, Machado “tenía mucho polvo encima” y les costó reconocerlo, y comentó que dicho camino es “muy transitado” por ser una zona de tambos.

Se estima que en la tarde de este viernes la Justicia de Ciudad de la Costa formalice la investigación en su contra. El Pelón comenzó a ser intensamente buscado tras el crimen de una enfermera en Playa Verde, pero también es el principal sospechoso de haber matado a un hombre en Colonia Nicolich y a otro en Pando. Los tres homicidios habrían sido perpetrados en un lapso de una semana.

