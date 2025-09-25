Policiales

De chaleco antibalas y rodeado de policías: así salió El Pelón rumbo a Cárcel de Canelones

El asesino José Carlos Machado, conocido como El Pelón, fue trasladado en la noche de este jueves a la Cárcel de Canelones tras declarar en primera instancia en la Dirección de Investigaciones de Florida.

Machado, acusado del crimen de la enfermera de 26 años en Playa Verde, fue detenido por efectivos de Policía Caminera en la Ruta 5 a la altura de Florida. El delincuente iba en moto junto a otra persona y evadió un control, por lo que se inició una persecución que terminó en la detención.

La Policía de Florida dispuso un operativo, en conjunto con la de Canelones, para trasladar al delincuente. En un video se ve cómo El Pelón sale de la dependencia policial con chaleco antibalas y fuerte presencia de efectivos.

Machado se transformó durante las últimas semanas en el delincuente más buscado por la Policía de Uruguay. Además del crimen de la enfermera, es sospechoso de un asesinato posterior a un hombre en Pando.

En su haber tiene varios asesinatos y su vida relacionada al delito comenzó cuando era menor de edad, etapa en la que estuvo internado en d

