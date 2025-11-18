Política

CED realizó su cena anual, con la presencia de Luis Lacalle Pou y su pareja

Montevideo Portal

El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) realizó este jueves 18 de noviembre su cuarta cena anual, este año con la presencia del CEO de MercadoLibre, Marcos Galperin, como orador principal.

El evento nació en 2021 con motivo del quinto aniversario del think tank y, desde entonces, convoca cada año a unos 700 empresarios, políticos y líderes de opinión.

Entre los invitados no faltó el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien fue acompañado de su pareja, la abogada Corina Bove.

Si bien ya habían sido vistos juntos en otros lugares de forma pública —más recientemente, el concierto de Rod Stewart en el Estadio Centenario—, esta es la primera cita formal en la que el exmandatario va acompañado de Bove.

Ambos habían sido vistos juntos poco después de que Lacalle Pou dejara la Presidencia. Horas después de finalizado su mandato se fue a Brasil y, en los registros tomados por otros pasajeros del vuelo, ambos aparecieron felices y dispuestos a disfrutar de unas vacaciones.

Luego de dejar la Presidencia, Lacalle Pou se integró al equipo del CED para aportar desde allí al debate público, según dijo en su momento el presidente del think tank, Hernán Bonilla, a Montevideo Portal.

Así, fue presentado como senior fellow en el centro de estudios. Eventualmente dio inicio su curso de Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública, que ya se confirmó que tendrá una segunda edición.

Durante su mandato, Lacalle Pou brindó conferencias para el CED; en noviembre de 2023, repasó los principales logros de su gestión hasta el momento y remarcó cuáles son algunos desafíos o puntos que le quedaban por encarar. Asimismo, apuntó contra el Pit-Cnt por impulsar un plebiscito para modificar algunos puntos del sistema de seguridad social: “No plantearon una idea”, criticó.

Montevideo Portal