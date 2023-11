Lacalle al Pit-Cnt por plebiscito: “No plantearon una idea; quiero saber qué van a hacer”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio un discurso en el marco de una cena organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Allí, repasó los principales logros de su gestión hasta ahora y remarcó cuáles son algunos desafíos o puntos que aún quedan por encarar.

En tal sentido, hablando sobre lo alcanzado por su administración, resaltó cómo su gobierno hizo frente a la pandemia del covid-19, el impulso y promulgación de la ley de urgente consideración (LUC) y la reforma de la seguridad social, que “es hija” de la LUC.

Sobre este último punto, pues, se lamentó: “Es cierto que no sea la reforma que soñábamos”, señaló, ya que el proyecto debió sufrir varias modificaciones a raíz de algunas negociaciones dentro de la coalición.

De todas formas, criticó al Pit-Cnt por impulsar un plebiscito para modificar algunos puntos del sistema de seguridad social.

“Los que hoy plantean el plebiscito no plantearon una idea ahí ni posteriormente”, dijo el mandatario en referencia al proceso de diálogo en torno a la iniciativa. De esta manera, añadió: “En Uruguay todos tienen que saber qué es lo que van a hacer […] No es si plebiscito no o plebiscito sí, esa es de manual; quiero saber qué van a hacer con la reforma de la seguridad social que aprobó el gobierno”, puntualizó.

Por otro lado, el jerarca recalcó algunos de los obstáculos que sufrió su administración: la pandemia, la sequía y el cepo cambiario con Argentina fueron los tres principales puntos en contra del país en estos años, a su entender. Estos aspectos le costaron a Uruguay un total de US$ 4.144 millones, señaló Lacalle.

“Ese es el rango que hay entre lo que gastamos y lo que no ingresó. Excusas tenemos, [pero] cuando se ven las cifras no solo no pusimos excusas, sino que son positivas”, recalcó el mandatario.

Finalmente, enfatizó que algunos desafíos que aún quedan por delante son el proyecto de obra de Arazatí, encarar el tema de asentamientos a nivel nacional y llevar el saneamiento a 61 localidades del interior del país.

“Esas son las cosas macro; capaz donde naturalmente tenemos que hacer hincapié es en donde no hemos tenido mucha suerte: relaciones exteriores”, ahondó Lacalle.

