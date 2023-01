Bustillo realizó una observación a Enciso por sus dichos sobre inversiones argentinas

Política

El canciller Francisco Bustillo envió una nota con una observación al embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, en la que cuestiona la pertinencia de sus declaraciones en el programa Quien es quien sobre una posible caída en las inversiones argentinas si cambia el signo del gobierno.

El ministro de Relaciones Exteriores se refiere en la carta al programa de Canal 5 emitido el jueves 19 y sostiene que no comparte “el tenor” de sus apreciaciones, según supo Montevideo Portal.

El conductor de Quien es quien le preguntó al diplomático y exintendente de Florida si “Uruguay tiene riesgo de perder inversiones” en caso de que vuelva a cambiar el signo del gobierno, y el embajador respondió: “Yo no dudo de que si cambia el signo, ojalá que no y yo voy a trabajar para que no, obviamente hay gente que podría estar planteando… El que está no se va a ir por un cambio de gobierno de forma automática. Pero el que no está y puede venir, por ahí orejea de otra forma y ve cómo son las reglas de juego”.

Estas palabras generaron preocupación en Cancillería. En su misiva a Enciso, Bustillo pide reserva y discreción, y advierte que sus declaraciones no pueden repetirse.

Tras la entrevista, al menos cuatro senadores del Frente Amplio (Mario Bergara, Liliam Kechichian, José Carlos Mahía y Daniel Caggiani) alertaron que los diplomáticos no pueden realizar actividades ni hacer declaraciones político-partidarias, y que por ello Enciso violó normas diplomáticas. Luego, el Movimiento de Participación Popular (MPP) pidió a Cancillería que diga cuál es su postura ante los dichos del embajador sobre inversiones y, en un pedido de informes, alertó que incumplen “el criterio de independencia respecto a partidos políticos”, establecido en el Estatuto del Servicio Exterior.



