Bordaberry sobre subasta del 5G: “solo calificaron dos empresas” y “de remate tendrá poco”

El exsenador colorado Pedro Bordaberry volvió a cuestionar el proceso de subasta que lleva adelante el gobierno para adjudicar frecuencias en la banda donde se desplegará en Uruguay la tecnología 5G, un tema por el que el excandidato a presidente ya tuvo un cruce con el ministro de Industria, Omar Paganini.

“Cuando se concedieron otras [frecuencias] en 1999 participaron veinte interesados. En las adjudicaciones en el 2001 y en el 2004 sólo se exigía experiencia en telecomunicaciones”, afirmó Bordaberry en una columna que escribió en el diario El País.

“Hoy se realiza un proceso al que solo calificaron dos empresas que pujarán cada una por una banda, o sea que cada una comprará una y no habrá puja. De remate tendrá poco”, agregó.

Movistar y Claro participarán de la subasta para la asignación del uso de frecuencias radioeléctricas en la banda de 3.5GHz, en los segmentos 3300 a 3400 MHz y 3600 a 3800 MHz, uno de los cuales será reservado para Antel.

El plazo de la concesión de uso de las frecuencias será de 25 años y cada participante podrá obtener como máximo la asignación de un bloque de 100 MHz. Las ofertas por bloques de 100 MHz tendrán un precio base de US$ 28 millones.

En una columna anterior, Bordaberry había criticado las limitaciones fijadas por el gobierno para la subasta, lo que tuvo una respuesta de Paganini.

“Ahora parece que se van a subastar espectro de 5G. Antel participa, pero no participa. Adquirirá una franja del espectro al precio que resulte del remate. Pero no participa del remate. Como si eso no fuera suficiente, se pretende limitar a los que pueden tomar parte de la subasta permitiendo solo a dos multinacionales hacerlo. Exigen brindar servicios de telefonía móvil para participar”, había afirmado Bordaberry. Eso aludía a un reclamo de la empresa Dedicado, que cuestiona al Poder Ejecutivo por estar imposibilitada de participar.

Paganini dijo semanas atrás a Montevideo Portal que el pliego incluyó una cláusula de antecedentes, lo que consideró “natural” para “evitar que alguien sin los antecedentes adecuados te ocupe una banda y termine revendiéndola”.

“El verdadero planteo inicial [de Dedicado] fue otro, completamente distinto. Ellos [Dedicado] tienen dos de los cinco bloques que hay de 3,5 GHz. Hay cinco bloques de 3,5 GHz de 100 MHz cada uno, que internacionalmente se considera que los bloques para 5G tienen que tener 80 MHz o más. Uruguay tiene libre tres de esos bloques, mientras que los otros dos los tiene ocupados Dedicado mediante un permiso que paga mensualmente a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). No fueron adjudicados por una subasta como ocurre con las telefónicas, que normalmente se dan por 20 años y por los que se pagan mucho dinero. El planteo inicial de Dedicado era que querían transformarse en una telefónica usando esos dos bloques, no era por la subasta”, sostuvo el ministro.

En su columna de este domingo, el exsenador colorado también reafirmó sus críticas a los cambios que Cabildo Abierto propuso al proyecto de reforma de la seguridad social, una iniciativa clave del gobierno aprobada en la última semana por el Parlamento.

“Hoy si uno critica la posición de un partido que exige cambios faltando a su palabra y pide que no se voten los mismos, está en contra de la coalición, el gobierno y es irresponsable”, afirmó Bordaberry, en un texto que tituló “Opinando como Fierro”, y donde reclamó que en Uruguay “los grises no están permitidos”.

“No importa que eso diluyó el impacto positivo de la reforma de la seguridad social en un punto del PIB y obligará pronto a nuevos cambios”, señaló. “Lo que parece importar es que no se aplaudió al gobierno cuando aceptó lo que no debía aceptar de su socio”, agregó.

