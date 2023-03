La respuesta de Paganini a Bordaberry por el 5G: no hay “discriminación” a Dedicado

Economía

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, respondió este martes en diálogo con Montevideo Portal a los cuestionamientos que ha recibido el Gobierno en la previa al llamado a licitación para otorgar las bandas para explotar el servicio 5 G.

En principio, Movistar y Claro participarán de la subasta de tres lotes de frecuencias radioeléctricas para banda 3,5 GHz, uno de los cuales será reservado para Antel.

Sin embargo, en la previa de que se efectivice el llamado por el espectro 5G, que incluso ha sido postergado varios meses por el Poder Ejecutivo, varias polémicas se han suscitado sobre todo a partir de que el operador uruguayo Dedicado (brinda servicio de internet fijo) manifestó su interés de participar en la licitación y sumarse al negocio.

Incluso, el asunto fue abordado este domingo por el excandidato a presidente por el Partido Colorado Pedro Bordaberry, que cuestionó en una columna publicada en el diario El País titulada “La hora de desregular” las limitaciones que fijó el Poder Ejecutivo para la subasta.

“Ahora parece que se van a subastar espectro de 5G. Antel participa, pero no participa. Adquirirá una franja del espectro al precio que resulte del remate. Pero no participa del remate. Como si eso no fuera suficiente, se pretende limitar a los que pueden tomar parte de la subasta permitiendo sólo a dos multinacionales hacerlo. Exigen brindar servicios de telefonía móvil para participar. ¿Cuántas veces en la última semana llamó o recibió usted llamadas por vía telefónica tradicional? ¿No fueron la casi totalidad o la mayoría por el servicio de Whatsapp? ¿Tanto miedo le tienen a la competencia?”, argumentó el político colorado.

En respuesta, Paganini explicó a Montevideo Portal que lo que se incluyó en el pliego es una cláusula de antecedentes “que es lo natural que se pone para evitar que alguien sin los antecedentes adecuados te ocupe una banda y termine revendiéndola”.

“El verdadero planteo inicial (de Dedicado) fue otro, completamente distinto. Ellos (Dedicado) tienen dos de los cinco bloques que hay de 3,5 GHz. Hay cinco bloques de 3,5 GHz de 100 MHz cada uno, que internacionalmente se considera que los bloques para 5G tienen que tener 80 MHz o más. Uruguay tiene libre tres de esos bloques, mientras que los otros dos los tiene ocupados Dedicado mediante un permiso que paga mensualmente a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). No fueron adjudicados por una subasta como ocurre con las telefónicas, que normalmente se dan por 20 años y por los que se pagan mucho dinero. El planteo inicial de Dedicado era que querían transformarse en una telefónica usando esos dos bloques, no era por la subasta”, afirmó Paganini.

En esta línea, el ministro afirmó que Dedicado de esta forma puede tener el doble de bloques de los que puede tener Antel, incluso sin participar de la subasta.

El Poder Ejecutivo aprobó en diciembre un decreto mediante el que el MIEM habilitó a la Ursec a realizar la licitación para la asignación de espectro en la banda de 3,5 GHz, donde se proyecta desplegar la tecnología 5G en Uruguay.

El decreto estableció que el pliego de bases y condiciones “deberá incluir” determinados requerimientos. Entre ellos, el plazo de la concesión de uso de las frecuencias será de 25 años, al tiempo que se recibirán ofertas por bloques de 100 MHz con un precio base de US$ 28 millones, y cada participante podrá obtener como máximo la asignación de un bloque de 100 MHz.

La empresa Dedicado pretende participar de la subasta para el 5G, pero el MIEM considera que está impedida debido a que la empresa de transmisión de datos no tiene permisos para ofrecer telefonía celular.

“A mí lo que me preocupa es que se asigne el espectro a alguien que lo va a utilizar y que va a invertir. Atender 9.000 clientes no es lo mismo que atender dos millones de clientes, tener puestos de ventas por todos lados. Necesitas de todo un paquete financiero y comercial. Es una operación de mucho dinero, para la que se requiere capacidad financiera y de dar el servicio. No sabemos si Dedicado los tiene o no los tiene, lo que nosotros estamos pidiendo son antecedentes. En el pliego no se está diciendo ‘Dedicado no’, se están poniendo requisitos razonables para una subasta relevante. Ellos entienden que esos requerimientos lo están dejando afuera. Si Dedicado lo cumple, bárbaro. Si recurren, es porque entienden que no los van a cubrir. No estamos discriminando a nadie, lo que estamos pidiendo son condiciones razonables. Lo importante es asegurar que se tenga antecedentes y la capacidad de desarrollar el servicio”, insistió el ministro.

En esta línea, el ministro argumentó que, de otra forma, lo que se “hace es entregar un recurso de uso público a alguien que después no lo puede desarrollar y queda ocupando un recurso crítico para el país”.

