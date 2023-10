Blás ve “con dolor” e “indignación” el caso de Penadés, con quién habló la semana pasada

Política

El senador nacionalista Rodrigo Blás, consultado en rueda de prensa, se refirió a la causa judicial de su predecesor en la banca de la cámara alta, Gustavo Penadés, y dijo que él toma el caso “con dolor”, pero que no tiene “nada para analizar”.

“La que tiene que analizar es la Justicia, es un proceso largo y será lo que la Justicia determine. Digo, nosotros, como blancos, como compañeros de sector, no tenemos un pensamiento distinto al de cualquier uruguayo: dolor, asombro, indignación. Pero veremos cuál es la verdad cuando la Justicia termine su proceso”, expresó el legislador de la lista 71.

Al preguntársele si lo asombró el pedido de formalización de la fiscal Alicia Ghione, respondió: “No, no, yo creo que eso está en la tapa del libro desde hace tiempo. Según la fiscal es lo que corresponde. Bueno, empieza el juicio y en el juicio se va a develar la verdad y qué es lo que realmente pasó y cada uno de los que integran el juicio tendrán que acatar lo que la Justicia determine como corresponde”.

Blás dijo que intercambió “algo la semana pasada” con Penadés. “No nos pudimos encontrar y en estos momentos no he hablado”, afirmó.

Consultado sobre hasta cuando seguirá en la banca en la que suplió a Penadés, dijo: “Hasta que vuelva Heber, ¿no? Digo, cuando Heber deje el Ministerio [del Interior] para hacer política yo vuelvo a donde me puso la gente que es acá en Diputados”.

Respondió a los dichos del diputado del MPP, Nicolás Viera, que vinculó el caso Penadés con la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande al decir: “Si Lacalle dice que confía en mí, me preocupo”.

Ante esto, Blás dijo: “Yo lo he contestado mil veces, corresponde cuando uno tiene un amigo, darle la chance de confiar en uno”.

Afirmó que la frase de Viera es una “guarangada” y agregó: “Yo creo que la confianza en los compañeros políticos, en aquellos que desempeñamos cargos, está implícita.

“Además este asunto, —y no hablo del caso Penadés— de invertir la carga de la prueba, es una cosa muy nueva de esta sociedad en la que vivimos, donde cualquiera —y no hablo del caso Penadés, hablo de muchos otros casos— te señala e inmediatamente sos culpable. No se puede invertir la carga de la prueba y yo creo que, por lo menos el 49% de los uruguayos que apoyan la gestión del presidente, más otro 30% que no está en contra, sería un orgullo decir que el presidente confía en uno”, opinó el legislador.

“Yo quiero que el presidente confíe en mí y devolverle su confianza”, concluyó Blás.

Este martes, también en rueda de prensa, el senador nacionalista Sebastián Da Silva también se refirió al caso Penadés y dijo: “Lo tomo como un dato de la realidad, realidad que habíamos previsto. No soy de pegarle a los compañeros, en referencia a los de su sector. Vamos a esperar con tranquilidad el veredicto y que se termine esta pesadilla”.