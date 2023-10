Da Silva sobre plebiscito del Pit-Cnt: “El FA no quiere agarrar el toro por las guampas”

Política

El senador Sebastián da Silva se manifestó este martes al plebiscito para modificar el sistema de seguridad social que impulsa el Pit-Cnt y se refirió de forma explicita a algunos de los principales dirigentes de la central sindical.

En rueda de prensa, el legislador del Partido Nacional planteó: “Usted se imagina los ahorros de los uruguayos manejados por el Chifle Molina, por (Óscar) Andrade, por Marcelo Abdala. Eso es lo que está en juego. Joselo López manoteando la plata de los jubilados. Todos los días vamos a ir descubriendo un temita nuevo en este corral de ramas que la izquierda, por la ceguera y el fanatismo, se ha metido”.

Sobre la posibilidad de eliminar las AFAP que plantea la papeleta del plebiscito, que además tiene como objetivo modificar el artículo 67 de la Constitución, da Silva dijo que, aunque “alguno podría tener alguna crítica, por ahora la realidad tangible son las AFAP”.

“Sin embargo, es infinitamente mejor (las AFAP) a que Joselo López y Marcelo Abdala definan que hacer con la plata del trabajo de toda una vida de un trabajador uruguayo. Esa es la realidad de lo que están proponiendo”, apuntó el blanco, que además cuestionó que en 15 años de gobierno el Frente Amplio no llevó adelante reformas vinculadas a las administradoras de fondos de ahorro previsional.

“No confío en los promotores, no confío en Abdala, en López, en Gerardo Rodríguez. ¿Usando la plata del esfuerzo del trabajo de los uruguayos? No, bien lejos de ahí. (En caso de prosperar la campaña) es la incertidumbre, el caos, el desastre y el Frente Amplio no quiere agarrar el toro por guampas. No quiere enfrentar a los sindicalistas, lo corretean por el costado”, añadió.

Caso Penadés

Da Silva también fue consultado por las acusaciones y la potencial imputación del senador también del Partido Nacional Gustavo Penadés, que será acusado por la fiscal Alicia Ghione en audiencia el próximo martes 10 de octubre.

“Lo tomo como un dato de la realidad, realidad que habíamos previsto. No soy de pegarle a los compañeros, en referencia a los de su sector. Vamos a esperar con tranquilidad el veredicto y que se termine esta pesadilla”, dijo.

