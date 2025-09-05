Blancos presentaron carta a Negro por plan de seguridad nacional: ¿qué dice?

Política

En la mañana de este viernes 5 de setiembre se reunieron representantes de varios partidos políticos para dialogar sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública, iniciativa que el gobierno lleva adelante para intercambiar sobre el tema en clave de política de Estado.

Del encuentro participaron representantes de Cabildo Abierto, Frente Amplio y los partidos Independiente y Nacional; el Partido Colorado no resolvió si participará o no, e Identidad Soberana definió que no formará parte.

En este marco, Luis Calabria, ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior, envió una carta al ministro del Interior, Carlos Negro, en la que listó una serie de “requerimientos” de dicha fuerza política para este diálogo. Entre esos puntos está la presencia del secretario de Estado u otra autoridad política de la cartera durante las reuniones y “que el gobierno presente sus lineamientos de trabajo para el lapso previo a la confección” del plan de seguridad.

A su vez, el partido opositor enumeró los ejes que, a su entender, “resultan prioridad de abordaje”: el respaldo a la Policía, el abordaje “integral” del delito y la delincuencia, la “represión focalizada”, “reformas normativas”, el “rechazo” a la desprisionalización y una nueva institucionalidad penitenciaria.

Por último, el Partido Nacional mencionó una serie de medidas, entre las que se encuentran modificar el Código de Proceso Penal, combatir al fentanilo, aumentos de penas a varios delitos, ampliar la videovigilancia, deportar delincuentes extranjeros, la elaboración de un plan de salud mental para funcionarios policiales y transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado.

“Los proyectos [de ley] están, queremos ganarle al tiempo, queremos que esta discusión valga la pena, que sea productiva”, dijo Calabria en rueda de prensa.

Al ser consultado sobre si los acuerdos que se logren en estas instancias de diálogo obligarán a los legisladores a aprobar ciertas iniciativas después, el exjerarca del Ministerio del Interior recordó que en 2016 se dio una reunión similar en Torre Ejecutiva bajo la presidencia de Tabaré Vázquez. “Allí hubo el problema de que lo que se trataba acá con el gobierno hubo problemas luego en el Parlamento; esperemos que eso no se repita”, manifestó.

La otra cara

Por su parte, Eduardo Brenta, representante por el Frente Amplio de esta instancia de diálogo, aseguró que “muchos” temas concretos planteados por el Partido Nacional “están en debate ya en el ámbito parlamentario”. “Por lo cual la idea es que el debate sobre seguridad, en este ámbito que funcionó hoy, tenga una mirada de luces largas”, señaló el legislador en diálogo con Montevideo Portal.

“La verdad es que tanto la primera reunión como esta se vienen dando pasos. Por ejemplo, está claro que hay que involucrar a las autoridades de los gobiernos departamentales porque en materia de seguridad pública los temas son transversales, entonces los temas vinculados al estado de espacios públicos, iluminación y demás son temas que —de ser trabajadores con una mirada de seguridad— aportan mucho a la seguridad ciudadana”, argumentó.

Asimismo, adelantó otros temas que serán abordados en futuras reuniones, tales como la formación policial, que el Ministerio del Interior “instrumente formación a empresas de seguridad”, cómo se canalizan las denuncias en las comisarías y “el tema más importante”, que es una política que apunte a la reducción de homicidios.

Consultado al respecto, Brenta aseveró que los temas que hacen a la violencia de género y la primera infancia “claramente van a estar incorporados” en estos espacios de diálogo.

“La política de seguridad es una política transversal y la prioridad de este gobierno en todas las áreas es la situación de niños, niñas y adolescentes, particularmente en situaciones vulnerables. Por tanto, todos los temas de violencia de género, violencia vicaria, etc. obviamente van a estar incorporados al debate de este ámbito y todos los ámbitos porque lamentablemente los hechos que se vivieron el día de hoy impactan fuertemente en toda la sociedad”, concluyó el senador frenteamplista en referencia al caso de Andrés Morosini, quien se fugó con sus hijos de 2 y 6 años y cuyos cadáveres fueron encontrados esta mañana.

