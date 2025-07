“Cambiando la rueda con el auto en movimiento”: Negro sobre Plan Nacional de Seguridad

Política

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó la presentación de los Encuentros por Seguridad, en el contexto de la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, realizado este lunes 28 de julio, con la presencia de la cúpula policial, el presidente Yamandú Orsi, varios jerarcas del gobierno y los líderes del Partido Independiente, Pablo Mieres, y de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

“Queda claro que, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo distinto”, indicó al comienzo de su alocución.

Por eso, propuso un “cambio de cómo se deben encarar las políticas de seguridad del Estado”. “Queremos un modelo uruguayo en políticas de seguridad pública, no para un gobierno o para un partido: para el país todo”, recalcó.

En este punto, aludió al significado de la palabra compromiso y, para ello, el ministro parafraseó al escritor y periodista inglés John Carlin: “En español [la palabra compromiso] significa prometer e intentar cumplir. En inglés, en cambio, compromiso refiere a llegar a acuerdos. Por eso, en política el arte del compromiso es, justamente, eso: negociar, ceder, encontrar puntos en común”.

Allí volvió a hablar de la importancia del diálogo político, sin embargo, planteó que el gobierno “no dependerá de ello para funcionar”. “Queremos los aportes de todos y todas y la mayor cantidad de ideas que se sumen. Pero, esto es muy importante, [el plan] está diseñado para continuar, aunque alguien ya no quiera aportar”, enfatizó.

Negro recordó que el plan que surja de estos encuentros será implementado a partir de 2026, pero, de todas maneras, consideró que en los primeros meses de su gestión “el resultado del trabajo” de la Policía “es notorio”.

“Hay gestión de la emergencia en seguridad y hay planificación. El ministerio trabaja en dos velocidades: con equipos robustos técnica y operativamente”, manifestó.

Entonces, criticó a “quienes entienden que hacer un plan es perder el tiempo”, y contestó que “es precisamente lo contrario, es decir, optimizarlo”.

“Hay una metáfora del doctor Rojido que me resulta especialmente ilustrativa: estamos cambiando la rueda con el auto en movimiento. Porque tener una charla en el camino no significa que no sepamos a dónde vamos. Estamos en marcha y no nos vamos a detener ni a distraer”, expresó.

Para el titular de la cartera, “Uruguay tiene las condiciones democráticas”, la “madurez institucional”, y la “tradición de diálogo” para llevar adelante el plan de seguridad que, sumó, “es un compromiso de todos”.

“Tenemos una necesidad y una oportunidad, aprovechemos para construir juntos las soluciones que la gente está reclamando”, sentenció.

Montevideo Portal