Política

Por qué Civila considera que la muerte de un indigente no fue “en situación de calle”

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, aclaró las condiciones en las que un hombre mayor de edad, que fue identificado por vecinos de la Aguada como una persona en situación de calle, murió el pasado 8 de abril.

En diálogo con Arriba gente, el jerarca dijo que el hombre murió “con asistencia médica”, por lo que no se considera “un fallecimiento en la vía pública”. “Situaciones como estas hemos tenido otras durante este año. Las personas que viven en situación de calle o que han pasado por trayectoria de situación de calle fallecen, tienen problemas de salud. Eso, como cualquier ser humano, es abordado por un equipo de salud”, expresó.

En ese sentido, Civila dijo que, “cuando hay un fallecimiento bajo asistencia médica, no se suele referir como uno en situación de calle”. De todos modos, el ministro de Desarrollo Social dijo que el fallecido era una persona que vivía en la calle, aunque la cartera aún no pudo identificarlo.

“No tenemos la identificación como para poder hacer ese cruzamiento. No sabemos quién es. Tenemos una hipótesis por otras intervenciones que se han hecho en la zona”, expresó.

Civila dijo que el Ministerio de Desarrollo Social recibió una “alerta” sobre la situación en la que se encontraba el hombre antes de morir, sobre el mediodía del martes. Una vez en el lugar, el equipo de la cartera registró que su “estado de salud era preocupante y llamó a la emergencia médica”. El hombre murió después de haber sido atendido por los médicos, en una ambulancia.

El ministro recordó a la población que ante casos de personas en “una situación de salud crítica” lo primero que deben de hacer es llamar a la asistencia médica —105— o al 911.

El hecho ocurrió en la intersección de Lima y Cuareim, donde vecinos habían reportado la presencia de una persona en situación de calle. Según la información policial, el equipo del Mides llegó primero al lugar y solicitó asistencia médica.

Una emergencia móvil trasladó al hombre, pero durante el trayecto entró en paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación realizadas dentro de la ambulancia, falleció.

Personal policial que se encontraba de servicio en el Hospital Español registró el arribo de la unidad médica con el paciente ya sin vida.

La Fiscalía dispuso la intervención de Policía Científica para la identificación del fallecido, así como la coordinación con el cuerpo médico para la expedición del certificado de defunción.

El caso se produjo el mismo día del anuncio del plan para la indigencia del Mides, que prevé 48 acciones y una estrategia anual desde 2027 para “prevenir, reparar y superar” la problemática de estas personas en el país.