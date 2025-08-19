Blancos analizan interpelar a Lustemberg por respaldo a Danza, quien “tiene que renunciar”

Política

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, respaldó al presidente de ASSE, Álvaro Danza, tras la polémica que se generó a partir de un informe del programa Así nos va (Radio Carve) que hablaba de una violación del artículo 200 de la Constitución por seguir atendiendo pacientes en mutualistas privadas.

En diálogo con El Observador este lunes, la titular de la cartera señaló que “no hay conflicto de interés” y sostuvo que la prohibición “no alcanza a la actividad de médico consultante” que tiene Danza en la Asociación Española, la Médica Uruguaya y la Asociación Médica de Mercedes.

A su vez, comentó que el jerarca tiene una carga horaria “muy reducida” en los prestadores privados, con quienes ASSE no tiene hoy en día “convenios de envergadura”. “Entiendo que puede seguir desempeñando la presidencia de un órgano colegiado como es ASSE independientemente de la labor asistencial que hace en cada una de las instituciones”, concluyó la ministra.

Sobre este tema, el diputado nacionalista Amin Niffouri reafirmó que la postura de la oposición en relación a la polémica con Danza es que debe renunciar, tal como afirmó el Comité Ejecutivo del Partido Colorado en la jornada de ayer.

Según el legislador, el “sentido común” indica que el presidente de ASSE “no puede estar de los dos lados del mostrador”. “Está vinculado a dos mutualistas y ejerce docencia: es claramente incompatible. Es increíble que el Frente Amplio se compre este problema”, señaló en una entrevista en el programa Doble click (FM Del Sol).

“Lo primero que tendría que haber hecho es dejar de trabajar en esos prestadores. Anunció una reestructura con aumento de sueldo a gerentes porque debían ser full time, pero resulta que el presidente de ASSE es part time”, agregó.

Además, comentó que están “estudiando” el CV de Danza que se presentó en el Parlamento y aseguró que los legisladores de la oposición tienen “entendido” que “no se consultó” a la Junta de Ética y Transparencia Pública “como sugería el informe”.

“No hay duda ninguna de que tiene que renunciar; en lo jurídico siempre habrá dos bibliotecas. Vamos a pedir información jurídica: el llamado a comisión a la ministra es el primer paso y no descartamos la interpelación”, finalizó.