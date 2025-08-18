“Inaceptable”: el Partido Colorado pide la “renuncia inmediata” del presidente de ASSE

Política

El Partido Colorado pide la renuncia del director de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, después de que Así nos va informaran que el jerarca viola la Constitución al desempeñarse también como médico en mutualistas privadas.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado sostuvo que la labor de Danza, que atiende en una policlínica de dos horas como médico internista en la Asociación Española y en una policlínica de la Médica Uruguaya, es “incompatible con la función pública”.

La dirigencia colorada afirmó que el accionar del jerarca “contraviene la normativa vigente sobre incompatibilidades, tales como el artículo 200 de la Constitución de la República y el art. 9 de la ley 18.161 creada por el Frente Amplio”.

Asimismo, el Partido Colorado recordó que en 2008, bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, también ocurrió un caso similar, que tuvo como protagonista a Baltasar Aguilar. En aquel entonces, el titular de ASSE también ejercía en la actividad privada, por lo que tuvo que presentar su renuncia ante la ministra María Julia Muñoz.

Los colorados compararon la situación de Danza con la de Eduardo Viera, quien comenzó la administración de Yamandú Orsi como presidente del Instituto Nacional de Colonización. El exjerarca renunció después de que fuera acusado de violar la Constitución por ser colono y director del organismo.

“Es inaceptable que el gobierno y la población pierdan confianza en un titular de una institución clave como ASSE. La ley existe para garantizar que quienes ejerzan funciones públicas no incurran en conflictos de interés, y cuando se vulnera, la única respuesta institucional adecuada es la renuncia inmediata”, expresó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado.

En un informe realizado por Patricia Madrid, Así nos va recordó que la ley que descentralizó a la prestadora de salud estatal del Ministerio de Salud Pública establece que “los miembros del directorio de ASSE no podrán ser nombrados para cargos, ni aún honorarios, que directa o indirectamente dependan de ésta”.

“Los miembros del directorio tampoco podrán ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con ASSE. Las prohibiciones e incompatibilidades señaladas no rigen para las funciones docentes desempeñadas honorariamente en institutos de enseñanza superior”, señala la ley N° 181.161.

Hasta asumir, Danza se desempeñó como grado 5 titular de la Universidad de la República.