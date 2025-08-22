Blanca Rodríguez habló de la posible sanción a Da Silva y Ojeda hizo “algunas precisiones”

Política

La senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez fue consultada este viernes sobre la decisión tomada por la bancada de su partido de poner a estudio la aplicación del artículo 115 de la Constitución de la República contra el senador blanco Sebastián Da Silva por su insulto contra el frenteamplista Nicolás Viera en la interpelación al ministro Alfredo Fratti.

La legisladora dijo estar “de acuerdo” con que se aplique la sanción y afirmó que los senadores de la oposición “tienen todo el derecho” a presentar el mismo recurso contra Viera, algo que hicieron una vez que se supo del pedido contra Da Silva.

“No me parecen comparables en absoluto la conducta de uno con la del otro porque lo que llevó adelante el senador Da Silva es un discurso de odio, que es un delito penado por la ley”, aseguró en una entrevista en el programa Cinco sentidos (Canal 5).

A su vez, afirmó que el Frente Amplio “modificó” el Código Penal “más de una vez” para que eso “se instalara como un delito”. “Tuvo que hacer todo un trabajo a nivel parlamentario, tuvo que atender demandas de vastos sectores de la sociedad en ese sentido, porque hay gente a la que le arruinan la vida con discursos de odio”, agregó.

Ante esto, el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda salió al cruce con “algunas precisiones relevantes”. Opinó que las conductas que Da Silva y Viera sí son “comparables” y dijo que el delito de difamación tiene “mayor pena” que incitación al odio o injurias, por lo que “los dichos de Viera son objetivamente más graves que los de Da Silva”.

“Es falso que ‘el Frente Amplio modificó el Código Penal más de una vez para que el discurso de odio se instale como delito’. La última modificación en este sentido es la reforma que introduce los artículos 149 bis y ter al Código Penal y es del año 2003”, señaló el legislador en X.

Por último, recordó “una vez más” lo que dice el artículo 112 de la Constitución: “Los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”.