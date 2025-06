Política

Bianchi sobre Mariana Mota a Inddhh: “Todavía no se discutió, pero seguro no la votamos”

El Parlamento discutirá este jueves la elección de nuevas autoridades para la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), luego de la salida de algunos de sus jerarcas.

La comisión bicameral recibirá a los cinco candidatos a integrar el organismo: el abogado Daniel Bruno, la exdefensora pública Luz Dupétit, la exjerarca Rosa Méndez (directora de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno de Luis Lacalle Pou), la jueza Mariana Mota y la exfiscal Gabriela Fossati.

No obstante, al menos desde el Partido Nacional, “seguro” que no se acompañará la postulación de Mota, según afirmó la senadora Graciela Bianchi a Montevideo Portal.

“Todavía no se discutió nada en bancada. Seguro a Mota no la votamos. No lo discutimos orgánicamente, pero estoy segura”, sostuvo. En la misma línea, el senador Sergio Botana aseguró a Montevideo Portal que no votarán la designación de la jueza.

El nombre de la jueza, quien ya fue directora de la institución previamente, fue propuesto por varias organizaciones sociales, incluida Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos,

Desde el Frente Amplio, aprobaron la propuesta de Mota “con mucho entusiasmo”, según dijo a Montevideo Portal la senadora Constanza Moreira.

La magistrada estuvo a cargo de decenas de casos de delitos ocurridos en la dictadura cívico-militar (1973-1985) y fue quien, por ejemplo, dictó la sentencia que condenó a Juan María Bordaberry en 2010.

