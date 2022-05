Benedetto, del Parlasur: "Pepín" tiene derecho a pedir refugio "como lo tuvo Evo Morales"

Política

El próximo lunes 6 de junio tendrá lugar la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur) en la que el cuerpo legislativo decidirá si aprueba o no la pérdida de mandato del parlamentario argentino de Juntos por el Cambio (JxC), Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.

Rodríguez Simón se encuentra residiendo en Uruguay y en proceso de solicitud del estatuto de refugiado y asilo político en nuestro país, dado que sobre él recae un pedido de extradición de la Justicia de su país, tras no concurrir el año pasado a declarar como indagado ante la jueza federal María Servini, quien lo declaró "en rebeldía" y ordenó su captura internacional, en el marco de una causa que investiga el presunto "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo", vinculadas al kirchnerismo.

El parlamentario argentino del Frente Cívico de Córdoba —partido integrante de JxC— Humberto Benedetto, impulsor del dictamen presentado ante el órgano que propone rechazar el pedido de pérdida de investidura, habló con Montevideo Portal sobre el caso de Rodríguez Simón y dijo que en la denuncia contra su coterráneo hay un "sesgo persecutorio".

Explicó que uno de los argumentos que esgrimen quienes se oponen a la expulsión de Rodríguez Simón es que la denuncia sostiene que "no se presentó a la Justicia", pero que si él pidió refugio, no se podía presentar a la Justicia, porque es "condición para ser refugiado.

"Pidió el refugio antes de que lo citara la jueza, para lo cual tampoco podía saber que lo iban a imputar, prohibirle salir del país, antes de una declaración", sostuvo, añadiendo que Rodríguez Simón reside en Uruguay "hace miles de millones de año" dado que aquí tiene la casa de su padre.

Dijo además que al estar declarado en rebeldía, cómo lo hizo la jueza, no está "prófugo", como lo acusaron desde la bancada del Frente de Todos (FdT), porque la declaración no impide "que siga el proceso judicial", dado que "ellos lo pueden condenar en rebeldía".

"Prófugo es cuando vos te escapás de una condena", añadió. A su vez, dijo que la bancada kirchnerista mintió al decir que Rodríguez Simón está requerido por Interpol. "Si buscás en la página de Interpol, ponés Rodríguez Simón y no lo vas a encontrar. No está buscado porque fue rechazado por Uruguay dado que hasta que no se libere el proceso del estatuto de refugiado no pueden buscarlo o meterlo preso", sostuvo.

"Hay un derecho internacional que es el derecho a refugio, que está consagrado y es superior a las constituciones de cada país y lo que hizo Rodríguez Simón es ejercer ese derecho, entonces es muy difícil que vos puedas decirle que es falta de decoro porque ejerció un derecho. (...) Entonces él no se pudo presentar a la Justicia porque utilizó un derecho humano. Y eso no lo decimos solo nosotros, si no que muchos juristas del Frente Amplio lo dijeron en manifestaciones públicas, en diarios y en otros medios; que los aportó Rodríguez Simón esos dictámenes de gene que no es de derecha, gente que considera que tiene todo el derecho a pedir el refugio", manifestó.

"Como lo tuvo Evo Morales. Evo Morales estaba cuestionado en un tribunal por abuso a una menor; que es una cuestión cultural, viste, allá en Bolivia los tipos pueden acostarse con chicas de 12 años, 13, 14, por una cuestión cultural, pero es abuso. El tipo estaba imputado por eso y él pide refugio, no porque lo fueran a matar, pide refugio para no entrar en esa causa. Y si ese derecho le sirvió a Evo Morales, ¿por qué no le puede servir a Rodríguez Simón? A cualquiera, a vos a mi, tenemos el derecho, si no confiamos, en lo que va a ser la justicia de tu país, pedís refugio. Está consagrado eso", aseveró el presidente de la bancada de JxC en el Parlasur.

Según dijo Benedetto, el parlamentario argentino pidió refugio, porque "entiende que la Justicia argentina es parcial".

"A ninguno de los tipos que están imputados en la misma causa se les prohibió salir del país, al único que se le prohibió fue a él. ¿Por qué se le prohibió si todavía ni siquiera le habían tomado declaración indagatoria? El ministro de Justicia actual de Argentina (Martín Soria), en el mismo medio, que es el medio de los dueños a los cuales le hace la denuncia a Pepín (Grupo Indalo), dice 'Pepín debería estar preso'. Si eso no es injerir sobre la Justicia", expresó.

Como tercer argumento esgrimió que no está tipificado cuán grave es la falta de decoro en el ámbito del Parlasur. "Creo que si a un tipo que andaba con una ametralladora, con millones de dólares mal habidos, en un convento, se lo echó; no creo que no presentarse a la Justicia sea de la misma gravedad, podrían haber planteado una amonestación", dijo, en referencia a la sanción del Parlasur a José López, representante kirchnerista que fue expulsado del órgano plurinacional.

Explicó que hay propuestas para un código de ética más detallado, pero que desde hace tiempo que están "dando vueltas".

"Nosotros planteamos, mientras estamos en este proceso, que lo trate (la Comisión de) Asuntos Jurídicos, para que no piensen que una coma que yo pongo es para salvarlo a Pepín, o una coma que ponen los otros es para condenarlos", sostuvo, aunque recalcó la necesidad de ese código.

Sobre los votos por bancadas, dijo que no ha habido negociaciones por su parte con otros estados sino que han "expuesto argumentos" y que "cada país, cada delegación, cada partido y cada parlamentario" decida según su visión.

"Evidentemente la alianza oficialista en Uruguay ha entendido que esos argumentos son razonables", sostuvo, respecto a la decisión de los partidos de la coalición de Gobierno de votar contra la expulsión de Rodríguez Simón.

En el caso de JxC dijo que dieron "libertad de acción" y que "algunos se van a abstener y otros "van a votar negativamente" pero que cree que no "haya uno solo que vote a favor de la expulsión".

Para que Rodríguez Simón pierda su investidura, dos tercios del total de los representantes del Parlasur (165) deberán votar a favor de la expulsión solicitada por el Frente de Todos. "El Parlasur nunca juntó más de 60 personas en el recinto y hacen falta como 80 (sic), aun si estuviéramos todos de acuerdo y se presentara Rodríguez Simón, levantara la mano y votara, no alcanzan los votos. Eso también es una discusión sumamente estéril que se viene dando, porque no van a alcanzar los votos", concluyó.