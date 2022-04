Coalición votará contra la pérdida de mandato de Fabián Rodríguez Simón en el Parlasur

Locales

Tras ser abucheado por la delegación argentina integrante del Frente de Todos (partido de gobierno en Argentina) durante la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), el parlamentario argentino Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, espera a la próxima reunión del organismo, en la que se decidirá si se vota por la pérdida de mandato que le quitaría su banca o si se decide por el dictamen que entiende que no existe falta de decoro en el proceder de quien fuera asesor del expresidente Mauricio Macri.

Sobre Rodríguez Simón recae un pedido de extradición de la Justicia de su país, tras no concurrir el año pasado a declarar como indagado ante la jueza federal María Servini, quien lo declaró "en rebeldía" y ordenó su captura internacional, en el marco de una causa que investiga el presunto "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo", vinculadas al kirchnerismo. En la sesión del lunes pasado, miembros de la bancada del Frente de Todos, lo catalogaron como "prófugo".

En Uruguay, la jueza especializada en Crimen Organizado de 1° Turno, Adriana Chamsarián, rechazó en junio del año pasado el pedido de detención y suspender el proceso de extradición al vecino país hasta que no haya "resolución firme sobre la cuestión previa invocada de su calidad de refugiado".

Rodríguez Simón solicitó en Uruguay, país donde reside actualmente, que se le brinde estatus de refugiado político para evitar ser extraditado.

Actualmente, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur se encuentra trabajando en el caso de Rodríguez Simón y de Celso Troche, parlamentario paraguayo de la Asociación Nacional Republicana (ANR) denunciado por sus coterráneos de su delegación acusado de haber cometido tráfico de influencia por usar "su poder para ser vacunado, aunque no le correspondiere a su franja etaria", según indica la página web del Senado paraguayo.

En el caso del argentino, la comisión estudia dos dictámenes y sus informes correspondientes, uno que establece la expulsión (pérdida de investidura) de Rodríguez Simón del Parlasur y otra que entiende que no existió falta de decoro por parte del parlamentario, dado que está amparado en la normativa nacional uruguaya e internacional por encontrarse pidiendo asilo político.

Según explicó a Montevideo Portal el presidente de la comisión, el diputado colorado Conrado Rodríguez, Fabián Rodríguez Simón está amparado en normativa nacional, como es el estatuto del refugiado y el asilo político y que la justicia hasta ahora, no ha resuelto ninguno de estos dos institutos.

"Entendemos, porque yo estoy en esta posición, que es netamente jurídica, no política, que en la medida que Rodríguez Simón está a derecho, no se le puede imputar una falta de decoro, hasta que la Justicia resuelva, porque si la justicia resuelve, que, por ejemplo, se le tiene que aplicar el estatuto del refugiado o se tiene que aplicar el instituto de asilo político, es un tratado internacional que Uruguay y Argentina ratifican", sostuvo.

Rodríguez dijo que el parlamentario argentino expresa en sus escritos que él no se ampara en los fueros que le pueda dar su condición de integrante del Parlasur, si no que él se presentó ante la Justicia uruguaya "como un ciudadano que pide la aplicación del estatuto del refugiado y del asilo político".

"Él estaba en Uruguay desde el 8 de diciembre del 2020, más o menos, por lo que he leído que él presentó. Se lo convocó a indagatoria, para el día 26 de mayo, en Argentina. Esa indagatoria fue prorrogada para el 17 de junio y el 26 de mayo mismo los parlamentarios del Frente de Todos, presentaron la denuncia ante el Parlasur. O sea, todavía estaba, tenía una convocatoria ante la Justicia argentina para el 17 de junio y ya el 26 de mayo habían presentado la denuncia", dijo el diputado colorado.

Según explicaron Rodríguez y el senador nacionalista Gustavo Penadés —vicepresidente del Parlasur por Uruguay— Rodríguez Simón, al encontrarse en el país sede del organismo, según lo establecido en la normativa internacional, cuenta con "determinadas inmunidades" las mismas que los funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República. "Pero ese no es un dato de peso para el procedimiento que se está siguiendo en el Parlasur, puede llegar a ser un dato de peso para lo que pasa en la Justicia uruguaya", aseveró el político del Partido Colorado.

Votos divididos en el Parlasur

La decisión de si Rodríguez Simón mantiene o no su banca en el Parlasur se hará en la próxima sesión ordinaria, cuando se voten los dos dictámenes que hoy están en estudio de la Comisión de Asuntos Internos. "Se va a intentar de que sea en mayo, pero no puedo asegurar porque depende de que el 20 de abril comparezca Brasil a la comisión", dijo Rodríguez, que explicó que la subdivisión parlamentaria se reunió el pasado jueves pero no pudo llevar adelante las sesión porque la delegación norteña no se presentó. El reglamento del Parlasur establece que si no está presente un estado miembro, no se puede sesionar.

Según expresaron los dos parlamentarios uruguayos, los integrantes del Parlasur que responden a la coalición de gobierno van a votar en contra de la pérdida de mandato.

"Nosotros vamos a votar en contra de la expulsión por un análisis netamente jurídico. La presentación que Rodríguez Simón hizo en la justicia contó con informes muy importantes favorables a su posición por parte del excanciller Didier Opertti, con el informe del doctor Gonzalo Fernández, exsecretario de la Presidencia del doctor (Tabaré Vázquez) y con el informe de Daoiz Uriarte, catedrático en Derechos Humanos, también de afiliación frenteamplista (N del R: preside la Vertiente Artiguista). Cuenta a favor también con un dictámen del constitucionalista Martín Risso Ferrer", dijo Rodríguez.

"Tenemos estudiados esos informes y el análisis jurídico que nosotros hacemos es que justamente no se puede aplicar el artículo 30 del reglamento cuando el parlamentario está suscripto a normativa nacional o internacional que lo está amparando. Porque si no, no tendría ningún sentido la existencia de estos institutos, el de refugiado y el de asilo político", agregó.

"Entendemos que no están dadas las circunstancias ni las instancias judiciales para la misma", expresó Penadés, que afirmó que cree que el Frente Amplio va a votar con la parte de la delegación argentina que "responde al kirchnerismo", así como junto a algunos parlamentarios brasileños y paraguayos.

Según dijeron a Montevideo Portal los senadores del Frente Amplio (e integrantes del Parlasur), Liliam Kechichian y Daniel Caggiani, la fuerza política aún no tomó postura sobre lo que votará cuando se discuta el estatus de Rodríguez Simón en el Parlasur.