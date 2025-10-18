Bebé herido en El Tobogán sigue con la bala alojada, pero permanece “totalmente estable”

Policiales

El bebé de 10 meses que sufrió un disparo en el barrio El Tobogán de Montevideo el pasado viernes se encuentra estable y fuera de peligro, según confirmó el director del hospital Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, este sábado en rueda de prensa.

La herida fue superficial y, aunque el proyectil quedó alojado en el cuerpo del bebé, no impactó en órganos vitales.

“El niño tenía una bala alojada en el hemitórax izquierdo, pero está subcutánea. Después de la valoración multidisciplinaria y de los estudios que se le realizaron, está totalmente estable, no tiene complicaciones, está fuera de peligro, no fue necesario hacer ningún abordaje quirúrgico y está con su mamá”, indicó.

A pesar de que inicialmente fue ingresado en CTI por precaución, el bebé ya fue derivado a cuidados intermedios. La bala impactó contra la parrilla costal y quedó alojada debajo de la piel. Actualmente, los médicos evalúan el momento más adecuado para retirar el proyectil sin causar más complicaciones.

El ataque ocurrió el viernes por la mañana en las inmediaciones del estadio Luis Tróccoli, en el oeste de Montevideo. Dos individuos a bordo de una motocicleta efectuaron varios disparos en la zona, hiriendo al bebé y a su padre, un hombre de 31 años. El padre fue trasladado al hospital del Cerro, donde recibió atención médica.

En el mismo lugar en el que fue baleado el infante, fue asesinada una mujer de 38 años horas más tarde. La víctima estaba tendida en la calle con su cuerpo boca abajo y con pocos signos vitales, fue llevada a un centro asistencial, se la ingresó a block quirúrgico para ser atendida por las balas que ingresaron por su espalda y falleció al poco tiempo.

La Policía rastrilló rápidamente un cañaveral detrás del Estadio Tróccoli, pero no encontró a ninguno de los delincuentes señalados como responsables de ambos hechos.

