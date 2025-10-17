Una bebé de 10 meses resultó herida durante ataque a disparos en la zona del Cerro

Una niña de 10 meses recibió un disparo durante un ataque armado en el barrio El Tobogán, cerca del estadio Luis Tróccoli.
Según informara el noticiero Telemundo, el hecho ocurrió esta mañana, cuando sujetos pasaron por el lugar en moto y efectuaron varios disparos.
Uno de los proyectiles alcanzó una pierna de la niña, quien fue trasladada al Hospital Pereira Rossell donde quedó internada. En principio, su estado no sería de gravedad.
Diferente fue la suerte corrida por su padre, quien estaba junto a ella: recibió un impacto en la cabeza y fue ingresado grave en el Hospital del Cerro.
De acuerdo con el mencionado informe, el herido poseería un vasto prontuario delictivo.
