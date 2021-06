Tras larga charla con Cardoso, Lacalle Pou dio por “liquidado” el tema de la audiencia

Política

El presidente Lacalle Pou mantuvo anoche una extensa conversación telefónica con el ministro de Turismo, Germán Cardoso. El diálogo tuvo como fin aclarar el caso de las conversaciones del ministro con el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, formalizado el pasado miércoles por varios delitos vinculados a la corrupción.

Según informara el noticiero Telemundo, fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el mandatario dio por buenas las explicaciones del secretario de Estado y dio por terminado el asunto.

Los focos apuntaron a Cardoso luego de que en la audiencia judicial se nombrara al ministro de Turismo, quien presuntamente tenía "buena relación" con el comisario imputado.

En las conversaciones entre Cardoso y Pereira se habrían abordado temas varios. Por ejemplo, luego de que la madre del ministro fuera víctima de un intento de estafa telefónica, el jerarca contactó al policía para averiguar el número de línea desde el que se había hecho la maniobra.

El mismo jueves, el secretario de Estado dijo que conoce al comisario "de toda la vida", como al resto de la Jefatura de Maldonado.A su vez, ratificó que tuvo varias llamadas en el transcurso de este tiempo tanto con él como con el jefe de Policía, el subjefe y diferentes jerarcas de la Policía y otros ministerios. "Es mi responsabilidad hacerlo de acuerdo al rol que cumplo, de acuerdo a diferentes aspectos que implican una coordinación dentro del Estado de forma permanente", aseguró.

Por su parte, la bancada del Frente Amplio emitió un comunicado en el que considera que el ministro de Turismo, Germán Cardoso, debería de renunciar a su cargo.

Desde dicha bancada se asegura que los actos de Cardoso "contravienen" el artículo 12 de la ley de Código de Ética en la Función Pública.

Ese artículo sostiene: "Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal".

Álvaro Delgado, Secretario de Presidencia, defendió a su correligionario "Era previsible, lo conocemos todos a Germán Cardoso, y en ese caso, él jamás se va a apartar de la ley y en lo que tiene que ver con sus deberes como funcionario público", aseguró en declaraciones a Informativo Sarandí.

"Vi sus propias declaraciones aclarando algunos temas que me parece que eran buenos aclararlos, así que no tengo más comentarios porque no tengo más elementos", añadió.