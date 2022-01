Autoridades de Cabildo Abierto tomarán “una decisión” tras dichos de Lust, dijo Domenech

Política

El diputado por Cabildo Abierto (CA), Eduardo Lust, dijo que luego de la filtración de su conversación con el exdirigente de la lista 84, Adrián Puppo, el senador Guido Manini Ríos le envió un mensaje.

Este jueves el Semanario Búsqueda publicó pasajes de la conversación, que data de agosto de 2020, que habían sido mantenidos en privado hasta ahora.

De acuerdo con dicho medio, el audio fue mantenido en reserva “por decisión de quien lo registró”, alguien cuya identidad no revela. Parte de la conversación giró en torno al caso de Puppo, quien en junio de ese mismo año había sido suspendido en su propio partido debido a una denuncia por violencia de género.

“¿Qué hizo Adrián? Que no me vengan a decir que Adrián se peleó con la novia, porque eso a mí no me interesa… Yo digo ¿qué hizo en Cabildo? Si se peleó con la novia... yo me divorcié… Pero nosotros somos el (partido) de la oportunidad de la gente, (pensamos) que a la gente hay que darle una oportunidad”, dijo Lust en la reunión, según el mencionado registro publicado por Búsqueda.

“La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá... ¿y a vos que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina te van a echar?”, preguntó a continuación.

Entrevistado por 970 Noticias (radio Universal), Lust sostuvo que lo llamaron “algunos diputados” para apoyarlo y que Manini le dijo que “había que tener cuidado con las declaraciones públicas, cosa que no era el caso porque no era una declaración pública”.

Además, Lust explicó que coincide con algo que Manini le mencionó, que “al ser Cabildo Abierto un partido nuevo, que se nutre de otros partidos” y que para “los otros partidos históricos Cabildo Abierto es un partido que molesta”. “Molesta porque le ha sacado votos al Frente (Amplio), un caudal grande de votos de CA viene del MPP, del Partido Nacional, del Partido Colorado”.

“Nuestra estrategia electoral tiene que tener presente que todos los votos de CA sin excepción vienen de otros partidos”, aseguró.

Por otro lado, en conversaciones anteriores que Lust tuvo con Puppo, el excabildante le confesó que “uno de los objetivos que tenía en la vida era destruir a Cabildo Abierto”.

“Durante los meses que gozó de confianza hizo varias grabaciones. Ahora estarán saliendo y saldrán otras, yo no le doy más importancia que eso”, añadió.

Por su parte, el senador Guillermo Domenech, sostuvo que las declaraciones fueron realizadas “en condiciones muy particulares”, pero no comparte “el contenido” de los dichos.

“Creo que la opinión pública tiene muy claro que en Cabildo Abierto no hay torturadores, no se legitima la violencia doméstica, no nos tomamos a la ligera un fenómeno tan contrario a la integridad de los valores familiares como es la violencia contra la mujer o contra cualquier integrante de la familia”, dijo Domenech en entrevista con 970 Noticias.

Además, expresó que los dichos de Lust “pueden dar lugar a tener una impresión equivocada de lo que es Cabildo Abierto”. En ese sentido, Domenech explicó que “las autoridades de CA van a tomar alguna decisión de manera colectiva, seguramente en los próximos días”.