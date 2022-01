Declaraciones “clasificadas” de Lust: “La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores”

Política

A mediados de agosto del año 2020, el senador Eduardo Lust (CA) recibió en su despacho a un grupo de correligionarios que habían colaborado en su campaña para las elecciones de 2019.

Dos de estas personas eran Víctor Acosta y Adrián Puppo, referentes de Cruzada Oriental, sector representado por la Lista 84, que fue la que llevó a Lust a su escaño en el Parlamento.

Los asuntos tratados en la reunión fueron hechos públicos en su momento. Son embargo, este jueves el Semanario Búsqueda publicó pasajes de la conversación que habían sido mantenidos en privado hasta ahora. De acuerdo con dicho medio, el audio fue mantenido en reserva “por decisión de quien lo registró”, alguien cuya identidad no revela.

Parte de la conversación giró en torno al caso de Puppo, quien en junio de ese mismo año había sido suspendido en su propio partido debido a una denuncia por violencia de género.

“¿Qué hizo Adrián? Que no me vengan a decir que Adrián se peleó con la novia, porque eso a mí no me interesa… Yo digo ¿qué hizo en Cabildo? Si se peleó con la novia... yo me divorcié… Pero nosotros somos el (partido) de la oportunidad de la gente, (pensamos) que a la gente hay que darle una oportunidad”, dijo Lust en la reunión, según el mencionado registro publicado por Búsqueda.

“La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá... ¿y a vos que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina te van a echar?”, preguntó a continuación.

Tras una breve pausa, Lust prosiguió: “No, no, mirá que yo no me como la pastilla”, y Puppo se defendió: “No le pegué una piña”, respuesta a la que Lust replicó: “Le hubieras pegado, porque te hicieron una cosa... A vos te la pusieron (por la suspensión del partido) de garrón. ¡Sos un nabo!”

Lus comentó que en los partidos políticos “no (le) hacen a nadie proceso disciplinario: hay uno cada 10 años”. Sin embargo, estos procedimientos son harto frecuentes en CA. “¡Nosotros tenemos 20 por día…! Por eso te digo: ¡esto no es un cuartel!”, dijo.

“Yo voy a pedir el expediente para ver por qué Cabildo Abierto expulsó a mi gente. Yo quiero ver la denuncia, quién los denunció y por qué (. . . ). A mí nunca me explicaron por qué los sancionaron”, continuó.

Por quel entonces, Lust fue entrevistado por el programa Así nos va, de Radio Carve, y dijo que le tenía sin cuidado que grabaran sus palabas, algo que hizo saber a sus colaboradores antes de la reunión de marras.

“Si van a grabar yo no tengo problema, porque yo lo que digo en privado lo sostengo en público”, expresó a la sazón.