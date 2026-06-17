Atentado a Caja Militar: servicios de Inteligencia siguen la pista de una pareja

La Policía trabaja para identificar a un hombre y una mujer sospechosos de haber participado en el atentado con explosivos contra la sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las Fuerzas Armadas, ubicada en el Centro de Montevideo.

La investigación, a cargo de personal de Inteligencia, avanzó en las últimas horas a partir del análisis de los registros de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona de las calles Uruguay y Constitución, donde se encuentra el edificio afectado.

Gracias a esas imágenes, los investigadores lograron identificar el taxi en el que se desplazaba la pareja señalada como presunta autora del ataque ocurrido sobre la 1:00 de la madrugada del lunes.

Según informó el noticiero Telemundo, el taxista fue interrogado y aportó detalles sobre el recorrido efectuado por ambos pasajeros. De acuerdo con su testimonio, la pareja abordó el vehículo en la Ciudad Vieja, en las inmediaciones del Hospital Maciel y se trasladó hasta la sede de la Caja Militar.

Posteriormente, ambos volvieron a subir al taxi y fueron llevados hasta el barrio La Figurita, donde descendieron y continuaron su recorrido a pie.

Como parte de la investigación, la Policía Científica realizó pericias sobre ese vehículo y sobre un segundo taxi que también habría sido utilizado por los sospechosos. El objetivo es obtener huellas dactilares u otros indicios que permitan establecer la identidad de las personas involucradas.

Las tareas de identificación se ven dificultadas porque tanto el hombre como la mujer llevaban tapabocas durante todo el recorrido, lo que impidió que las cámaras captaran con claridad sus rostros.

De acuerdo con el relato de testigos y los elementos reunidos por los investigadores, fue el hombre quien descendió del vehículo frente al edificio de la Caja Militar y colocó el artefacto explosivo, mientras la mujer permanecía en el taxi aguardando su regreso.

La detonación se produjo minutos después y provocó daños materiales en la cortina metálica y en varias ventanas del organismo público. No obstante, no se registraron personas lesionadas.

El episodio fue calificado por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, como un hecho “preocupante”, aunque sostuvo que se trata de un episodio “aislado”.