Sandra Lazo sobre ataque con bomba a la Caja Militar: “Entendemos que es un hecho aislado”

Montevideo Portal

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, calificó como un “hecho aislado” el ataque con un artefacto explosivo contra la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida como Caja Militar, aunque advirtió que se trata de una situación que genera preocupación y sobre la cual se tomarán medidas una vez culminada la investigación.

“Entendemos que es un hecho aislado, pero tenemos la responsabilidad y el compromiso de asumir que no puede volver a pasar”, expresó Lazo en declaraciones a Telemundo (Canal 12).

La explosión ocurrió durante la madrugada de este lunes en el edificio del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, ubicado sobre la avenida Uruguay, entre Convención y Andes, en el Centro de Montevideo. El episodio provocó daños en la puerta principal, los vidrios de acceso y una cortina metálica, pero no dejó personas lesionadas.

“Está en proceso de investigación. Entiendo que es un hecho aislado, pero, por supuesto, que tenemos preocupación y alerta. Este tipo de situaciones llama la atención; no estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias. Tomamos contacto con el ministro del Interior. Sabemos que se actuó efectivamente por parte de Bomberos, de Investigación y también del Ejército”, señaló la ministra.

Lazo indicó que durante la mañana del lunes mantuvo una reunión con autoridades militares para conocer los detalles de lo ocurrido y destacó la respuesta desplegada tras el incidente.

“Si bien había buena custodia y se actuó adecuadamente, por supuesto que una situación de estas siempre preocupa. Esta es una institución del Ministerio de Defensa Nacional. Me preocupa y me ocupa. Tengo confianza en las autoridades que están al frente y que manejan las guardias y la vigilancia. Obviamente, que este tipo de situaciones de alguna manera desestabilizan porque no estamos acostumbrados ni vamos a acostumbrarnos nunca”, agregó.

De acuerdo con la información policial, tras una comunicación recibida por móviles de Investigaciones, efectivos concurrieron al lugar y constataron daños en la puerta principal de vidrio y en la cortina metálica del edificio. Además, sobre la vereda y la calzada de avenida Uruguay se encontraron fragmentos de metal, plástico y cables que serían parte del artefacto utilizado.

Por su parte, la Dirección Nacional de Bomberos informó que fue convocada sobre la 1:20 de la madrugada ante la presunta detonación de un explosivo. Una vez en el lugar, personal especializado confirmó la existencia de restos compatibles con un artefacto explosivo de fabricación casera.

Bomberos también realizó mediciones con equipos de detección para descartar la presencia de sustancias o gases explosivos o inflamables, obteniendo resultados dentro de los parámetros normales.

La investigación continúa a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, mientras que el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas (EDAT) del Ejército Nacional trabaja en el análisis de la escena y de los restos hallados.

Consultada sobre los pasos a seguir, Lazo indicó que el Ministerio de Defensa aguardará “el resultado de la investigación que realiza el Ministerio del Interior” para “tomar las medidas correspondientes”.