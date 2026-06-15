Alarma: estalló una bomba en la puerta de la Caja Militar

Un atentado con un explosivo se registró en la madrugada de este lunes en la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Caja Militar, edificio situado en la calle Uruguay entre Convención y Andes.

Según informó el noticiero Subrayado, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad alrededor de la 01:00 de la madrugada.

El sujeto llegó caminando, dejó un objeto en la puerta del inmueble y marchó caminando. Minutos más tarde se produjo una explosión que causó daños en la puerta del edificio y en el pavimento del lugar. No hubo que lamentar lesionados.

Policía Científica y Bomberos acudieron al lugar y vallaron los alrededores.

Desde la mencionada caja se informó que la apertura no se producirá en el horario habitual de las 08:00.

Las autoridades trabajan en el lugar en busca de evidencias que permitan identificar y capturar al atacante.