Alarma: estalló una bomba en la puerta de la Caja Militar
El hecho ocurrió en la madrugada y no produjo víctimas. El autor del atentado quedó filmado.
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15.06.2026 08:20
Un atentado con un explosivo se registró en la madrugada de este lunes en la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Caja Militar, edificio situado en la calle Uruguay entre Convención y Andes.
Según informó el noticiero Subrayado, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad alrededor de la 01:00 de la madrugada.
El sujeto llegó caminando, dejó un objeto en la puerta del inmueble y marchó caminando. Minutos más tarde se produjo una explosión que causó daños en la puerta del edificio y en el pavimento del lugar. No hubo que lamentar lesionados.
Policía Científica y Bomberos acudieron al lugar y vallaron los alrededores.
Desde la mencionada caja se informó que la apertura no se producirá en el horario habitual de las 08:00.
Las autoridades trabajan en el lugar en busca de evidencias que permitan identificar y capturar al atacante.
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