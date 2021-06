Astori: “¿Para qué vamos a una comisión? ¿Para que Lacalle nos diga lo que ya dijo en TV?”

Política

El exministro de Economía y ex vicepresidente, Danilo Astori, dijo que "lamentablemente" no ha existido diálogo entre el gobierno y las autoridades representativas del Frente Amplio, la principal fuerza política del país. En entrevista con César Bianchi en 970 Noticias, el periodista le recordó que los senadores frenteamplistas abandonaron la comisión de seguimiento al Covid formada en el Parlamento para tales efectos. Y Astori recordó que un día antes, el presidente concedió una entrevista al noticiero Subrayado de Canal 10, donde hizo anuncios un día antes de su reunión con los senadores de la oposición.

"Me chocó profundamente que el presidente haya armado una entrevista de televisión 24 horas antes para ir adelantando lo que después pensaba decirnos. Esas cosas no se hacen. Es evidente que fue una maniobra hecha a propósito. Y eso no solo no ayuda, sino que entorpece la voluntad de diálogo. Y la primera consecuencia es que la delegación frentista en la comisión Covid no tenía ningún interés en seguir adelante. ¿Para qué? ¿Para que le hagan otra vez lo mismo? ¿Para que los citen a una reunión y le digan lo que ya dijeron un día antes en el informativo? Esas cosas no se hacen porque se está hablando del FA, el partido político más grande del Uruguay. Todos tienen que ser respetados, pero hacerle eso al FA es algo muy grueso, que deja su huella y dificulta la posibilidad de encuentros en el futuro", dijo el senador Astori.

Además, dijo Astori, el gobierno "prácticamente no ha considerado ninguna de las propuestas realizadas en la comisión". "Lo que se anunció fueron tres o cuatro medidas de corto alcance, que yo tengo que valorar porque todo es importante en una situación como la que estamos viviendo, pero fue muy poquito", sostuvo.

El líder de Asamblea Uruguay criticó en 970 Universal que el gobierno no haya restringido más la movilización, como pide la comunidad científica, y no haya destinado "2 puntos del PBI" a modo de "subsidio" para aquellas personas -unas 300.000- que peor la están pasando con la crisis sanitaria y económica.

Astori también fue autocrítico respecto a la regasificadora de Gas Sayago. Dijo que "con el diario del lunes fue un error gravísimo del último gobierno de Vázquez seguir adelante con algo que no tenía futuro". "Después de los cambios estructurales profundos que hubo en la matriz energética, y la situación evolutiva de la Argentina en este punto de vista, que ha convertido a Uruguay en exportador de energía eléctrica, fue un grave error haber seguido adelante en ese momento con el proyecto que, en definitiva, fracasó. Ni siquiera fuimos capaces de tener en cuenta lo que se venía. Con el diario del lunes las evaluaciones son todas negativas. No tomamos la decisión que debimos haber tomado en el momento en que debimos haberla tomado", concluyó.