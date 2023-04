Astesiano declaró ante Fiscalía que Lacalle le pidió que averiguara sobre Layera

Política

Quedaban 10 días para el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) cuando el semanario Búsqueda publicó una carta de Mario Layera, exdirector nacional de la Policía, en la que expresaba sus argumentos para anular esa normativa. Al día siguiente, el 18 de marzo de 2022, el presidente Luis Lacalle Pou respondió a Layera (“Llama la atención declaraciones de los padres del fracaso”) y una persona le envió un mensaje al entonces jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, para avisarle que tenía información sobre el exdirector nacional de la Policía.

“Seg Atahona”. Así tenía agendado Astesiano a quien lo contactó para pasarle los datos. “Tengo información sobre Layera, si interesa, cuando puedas, llamame”, le escribió a Astesiano, quien respondió: “Sí, claro”.

Aquella conversación fue difundida por Radio Sarandí, y continuó al día siguiente, cuando Astesiano le escribió: “Buen día, dice Luis que si tiene algo para llevarme, algún informe o foto, o lo que sea, me dijo que destaque que es súper reservado esto; solo nosotros cuatro sabemos del encuentro”.

Tras la difusión de esa conversación, en noviembre de 2022, Layera presentó una denuncia por presunto espionaje en su contra en febrero.

El 10 de marzo, el fiscal Fernando Romano, que estaba subrogando a la fiscal Gabriela Fossati, quien se había tomado licencia médica, concurrió a la cárcel de Punta de Rieles, donde estaba recluido Astesiano, para tomarle declaración, y lo consultó sobre este asunto. “Hoy hablaba de Layera. Ahí habló de que el presidente tuvo conocimiento y le interesaba saber algo de Layera”, le dijo Romano al excustodio presidencial, como revela un audio al que accedió Montevideo Portal.

Entonces, Astesiano respondió: “Porque cuando nos dicen [lo de Layera], yo le comento al presidente del tema ese: ‘Mirá, me dieron alguna información de Layera, como que hay algo’. [El presidente] me dice: 'Averiguá'. Es más, está en los mensajes del presidente, que me pregunta el presidente mismo: 'Y, ¿te reuniste?'. Y yo le paso las fotos de las cosas que me habían pasado”.

El fiscal lo consulta entonces sobre la pertinencia de averiguar y pasar esos datos. “¿Usted no pensó que se lo tendría que haber pasado el Ministerio del Interior eso, si es que había algún hecho delictivo?”, preguntó Romano.

“Yo pienso que el presidente se lo tendría que haber pedido al Ministerio del Interior. Pienso que muchas cosas que me preguntó el presidente se las tendría que haber preguntado al Ministerio del Interior”, respondió Astesiano.

“¿Por ejemplo, además de lo de Layera?”, consultó el fiscal. “Y como esto del caso de violación de la menor… en lo del Partido Nacional”, respondió Astesiano.

La fiscal Fossati había iniciado una investigación para indagar sobre el supuesto espionaje contra Layera. Tras ser trasladada a otro turno (y por lo tanto apartada del tema), la fiscal Sabrina Flores quedó a cargo de esta investigación y de otras vinculadas a la causa sobre los pasaportes apócrifos, también conocida como caso Astesiano.

