Caso Astesiano: Layera presentó una denuncia por espionaje ante fiscal de Corte

Judiciales

El exdirector nacional de Policía, Mario Layera, presentó ante el fiscal de Corte, Juan Gómez, una denuncia por espionaje en el marco del caso Astesiano. Según dijo Gómez a Montevideo Portal, este lunes definirá qué fiscal se encargará de la investigación.

En noviembre de 2022, La Diaria indicó que el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano tenía un mensaje en su chat de un funcionario de seguridad del barrio La Tahona, quien le preguntó si le serviría tener “información” sobre Layera.

Por su parte, el exjerarca expresó a MVD Noticias realizó la denuncia para “develar un poco lo que realmente existe” y “si eso [los chats] constituye un delito”. “Yo he sido expuesto y, de alguna manera, denostado públicamente por jerarquías y autoridades del Gobierno, desde aquel momento de haberme pronunciado en esa consulta. La responsabilidad es mía también en la gestión anterior, en el tema de seguridad, que no puedo obviar tampoco. En definitiva, todo eso me anima a, en este caso, denunciar y esperar que, en definitiva, se resuelva lo más transparente posible”, agregó.

Al ser consultado sobre si conocía al funcionario de seguridad del barrio La Tahona que ofreció información sobre él, Layera respondió: “La verdad, desconozco absolutamente qué es, a la persona y qué tipo de información hay también”.

“Pareciera una conducta del pasado, en la que opositores a un gobierno resultan por su manifestaciones en contra o negativas a favorecerlo resultan vigilados a los efectos de enfrentarlos”, afirmó.