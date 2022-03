Lacalle respondió a Layera: "Llama la atención declaraciones de los padres del fracaso"

Política

El presidente Luis Lacalle Pou respondió a la carta escrita por el exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, publicada en Búsqueda, en la que justificaba su decisión de votar por el sí en el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

Al ser consultado sobre si leyó la carta, el mandatario dijo: "no, no la leí no. Me llama la atención algunas declaraciones de jerarcas que son los padres de la criatura".

"Son los padres del fracaso. Me llama la atención que ahora salgan", expresó Lacalle, en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

En su carta, publicada el pasado jueves, Layera apuntó contra la construcción de la norma: “Por la vía de la mayoría obtenida, inmediatamente, y a aun enfrentando un peligro mayor en el orden de la salud pública, pandemia mundial, se procesó este programa que en su centro tiene a la institución policial como ‘herramienta’ principal para eliminar el problema, incluyéndolo en una Ley de Urgente Consideración, cuando la prioridad en los hechos centraba la atención de todos en el sistema sanitario y no jerarquizaba el debate y el estudio debido, de las medidas a implementar”.

Explicó, además, que lo que lo impulsa a expresarse públicamente es el conocimiento interno de la Policía y la seguridad, que resumió en tres conceptos que integran el espíritu de la ley, que es la “vida, la libertad y la autoridad”, aspectos que calificó como “esenciales” en los valores democráticos. A su entender, en lugar de proteger, confunden con “vida / propiedad, libertad / detención, autoridad / derechos humanos”.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se había expresado en una línea similar al presidente, diciendo que es el "rostro del fracaso".

“Me parece increíble que frente a sus afirmaciones que en el pasado decía que el Uruguay iba rumbo a una situación parecida a la de Guatemala o San Salvador, diciendo y afirmando que no era posible revertir al situación de crecimiento de delincuencia en el país, ahora muy suelto de cuerpo salga a dar sentencia desde su casa como si fuera un experto, es el experto en fracaso, es el rostro del fracaso", afirmó el jerarca, según informó Radio Universal.

Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto, se refirió también a las declaraciones del exjerarca policial.

“De seguridad ciudadana Layera sabe mucho porque es uno de los principales responsables en los años en que tuvo responsabilidades en el Ministerio del Interior y vivió todo el proceso por el cual se fue cayendo toda la seguridad con la cual el pueblo uruguayo se había acostumbrado a vivir y ya no es lo mismo”, afirmó.

“Así que es claro que él tiene mucha experiencia en ese tema y creo que lo menos que puede hacer es llamarse a silencio teniendo la cuota de responsabilidad que tiene”, añadió.