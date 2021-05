Armando Castaingdebat deja la subsecretaría del Mides por su parentesco con Martín Lema

Política

El subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Armando Castaingdebat, dejará su cargo en la cartera por su vínculo con el futuro ministro, Martín Lema.

Tras reunión en Torre Ejecutiva, Castaingdebat dijo en conferencia de prensa que decidió dejar su cargo, no por un impedimento legal, ni tampoco porque el presidente se lo haya pedido. El jerarca entendió conveniente alejarse por el vínculo que lo une con Lema, que es su yerno.

Consultado sobre la persona que tomará su puesto como segundo al mando del Mides, el dirigente nacionalista dijo que se sabrá esta tarde, y prefirió no brindar más detalles.

Sobre su futuro político, recordó que fue electo diputado por el departamento de Flores y que no renunció a la banca, de todas formas no descartó otro puesto en el Ejecutivo: "Estaré donde el gobierno me pida".

Castaingdebat dijo estar de acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou en la necesidad de darle una impronta "más política" al ministerio.

Lema asumirá este martes, no el lunes como estaba previsto en primera instancia.

El jerarca dijo tener "sentimientos encontrados" por dejar el cargo y consultado si se retiraba conforme con su labor dijo: "satisfecho no vas a estar nunca".

También reconoció que "a veces hubo posiciones diferentes" con Pablo Bartol, pero dijo que lograron "convivir todo este tiempo".

A un año y dos meses del comienzo del Gobierno, el Mides sufrió el cambió de toda su cúpula. Nicolas Martinelli, exdirector general de Secretaria (tercer cargo de relevancia) dejó su cargo en febrero para pasar a asesorar a Lacalle. Este sábado, el mandatario anunció la salida del ministro y en esta jornada se da el alejamiento del subsecretario.