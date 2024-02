Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, apeló sentencia judicial en su contra

Judiciales

Alberto Iglesias, expresidente de la Junta Directiva de Casa de Galicia apeló este viernes la sentencia judicial en su contra, según confirmó el propio exjerarca de la institución a Montevideo Portal.

El 12 de diciembre de 2023, el juez de Concursos Leonardo Méndez condenó a Iglesias por Casa de Galicia y lo sentenció a cubrir con su patrimonio lo adeudado por la extinta institución médica. Además, lo inhabilitó por 20 años a administrar bienes propios y ajenos.

Además del proceso en el juzgado de Concursos, el fiscal especializado en Delitos Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, se encuentra investigando el proceso anterior al cierre de Casa de Galicia y está analizando con qué evidencia cuenta para solicitar a la Justicia la formalización del proceso penal contra Iglesias.

Según informó La Diaria, en el marco de esa causa, Rodríguez convocó a Iglesias a la Fiscalía para el mediodía del lunes 5 de febrero, para ser informado de las últimas diligencias del caso y asegurarse que haya tenido acceso a todo el contenido de la carpeta de investigación.

Sin embargo, Iglesias, que se encuentra de viaje en Galicia, dijo a Montevideo Portal que no regresará a Uruguay hasta el 15 de febrero y que “a partir de ese momento” irá a la Fiscalía cuando le “confirmen”.

El encargado de presentar la apelación a la sentencia del juzgado de Concursos de 1° Turno fue el abogado de Iglesias, Juan José Botta, para que “la Justicia revea la culpabilidad e inhabilitaciones a la que el exmiembro de la Junta Directiva de la mutualista fuera condenado”, según indica el comunicado elaborado por el equipo de prensa de Iglesias.

El texto indica que Botta dijo que la apelación fue realizada “para que Alberto Iglesias no sea involucrado de una manera que no corresponde y desconociendo que él era coparticipe de una Junta Directiva en la que había 11 miembros, un órgano en la que se resolvía por mayoría o unanimidad”.

“Todos los actos de Alberto Iglesias en Casa de Galicia fueron realizados como miembro de la Junta Directiva, y desde un puesto donde no tenía potestades jurídicas para obligar a Casa de Galicia él solo”, agregó el abogado.

Botta afirmó, según el comunicado, que en la primera sentencia parece que se quiso encontrar "un culpable, cuando no lo hay específicamente, y lo que aconteció en realidad fue que el gobierno decidió que Casa de Galicia no debía continuar, de otra manera la mutualista hubiera seguido funcionando”.

“La solicitud de concurso de Casa de Galicia no fue porque vino un acreedor, más allá de incumplimientos, sino porque el gobierno decidió que no siga funcionando la mutualista; cuando no había ningún acreedor, iniciando un juicio o ejecutando un cheque; ningún trabajador haciendo un juicio laboral y ningún banco ejecutando ningún documento, sino que el Ministro de Salud Pública decidió no firmarles la cesión de las retenciones Fonasa y sin eso Casa de Galicia ya no pudo operar en el área de la salud como lo venía haciendo”, añadió el representante legal de Iglesias.

El recurso de apelación fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Séptimo Turno; cada ministro de esa sede judicial tendrá 30 días para estudiar el planteo y dictaminar la sentencia que confirme o revoque la sentencia de primera instancia.

Este miércoles, desde España, Iglesias publicó un video en el que se refería a la información dada por el periodista Eduardo Prevé sobre que Martín Reyes, testigo en la causa sobre la exmutualista, declaró que los veedores del Ministerio de Salud Pública (MSP) en 2021 fueron presionados por el Poder Ejecutivo para que modificaran un informe sobre las capacidades del prestador de salud para poder continuar funcionando.

“Lo denunciamos, lo dijimos en su momento, señalamos que [el exministro de Salud Pública, Daniel] Salinas mentía, mentía, mentía. Lo dijimos públicamente; pero bueno, pasa el tiempo y la verdad se impone”, señaló el expresidente de la Junta Directiva de la mutualista.

