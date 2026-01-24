Aduanas recibió casi 3 millones de encomiendas en 2025: ¿qué fue lo más comprado?

Economía

Montevideo Portal

En 2025 ingresaron al país más de 2,8 millones de encomiendas desde el exterior, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

En total, se registraron 2.824.560 envíos internacionales entre enero y diciembre del año pasado, según la información (actualizada al 12 de enero), aunque la división del Ministerio del Interior aclaró que “pueden existir modificaciones posteriores a la consulta” debido a factores como envíos anulados o cambios de estado.

Este número implica un aumento de 79,72% con respecto a 2024, cuando ingresaron al país 1.571.620 paquetes.

Según las cifras, los meses donde hubo mayor cantidad de encomiendas fueron mayo (276.960), setiembre (272.335) y diciembre (271.045). En cambio, el mes en que se registraron menos fue enero, con 154.657.

A su vez, la DNA realizó un desglose por mercaderías: en este sentido, el top 10 según cantidades enviadas para todo el 2025 lo lidera el rubro “vestimenta y manufacturas textiles”, con 1,55 millones de encomiendas.

En segundo lugar, bastante por debajo, aparece la categoría “muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración)”, con 900.000 paquetes; en tercero, “juguetes, juegos y artículos para recreo”, con 890.000. Luego completan el ránking “máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes” (790.000); “relojes y sus partes” (240.000); “sombreros, paraguas, bastones y manufacturas de cabello” (170.000); “otros (no incluidos en los anteriores)” (140.000); “instrumentos musicales (incluye partes y accesorios)”; “libros, revistas y material editorial”, y “videojuegos y consolas”.

Para los últimos tres rubros no se provee información acerca de la cantidad de encomiendas recibidas.

La aprobación en la Cámara de Diputados del Presupuesto Quinquenal introdujo cambios en las compras que se realizan en el exterior, precisamente las operaciones realizadas a través de la plataforma china Temu. Se espera que el llamado “impuesto Temu”, que introduce la nueva medida que modificará el régimen de encomiendas, comience a regir en mayo.

Eso acá no entra

Por otro lado, la DNA hizo públicas también las incautaciones del año pasado. De tal forma, se informó que hubo 5.345 en todo 2025, que totalizaron $ 1.764 millones.

En 2024 las incautaciones fueron 8.213, con un valor total de $ 1.383 millones. De acuerdo con la información disponible (al 8 de enero de este año), desde 2023 la tendencia es inversamente proporcional: a medida que baja la cantidad de mercadería incautada, sube el valor total de lo recaudado.

En tanto, al igual que con las encomiendas, el principal ítem incautado en 2025 son artículos de vestimenta, con 1.280 decomisos en total. Luego aparecen cosméticos y productos de limpieza, con 1.214; artículos para el hogar, con 1.021; bebidas, con 899; comestibles, con 866; vehículos, con 843; calzados, con 549; repuestos, con 546; cigarrillos, con 413; proteínas y suplementos deportivos, con 305; electrodomésticos y aparatos ópticos, con 276; medicamentos, con 240; envases de plástico, lata, vidrio y “diversos materiales”, con 234; combustibles, con 149, y tabaco, con 133.

De esos, la mercadería más valiosa fueron los cosméticos y productos de limpieza: la DNA valuó este rubro en $ 581,05 millones. Luego están los vehículos, con $ 359,58 millones, y cigarrillos, con $ 279,54 millones.

Finalmente, Aduanas señaló que el principal punto por el que se realizaron la mayor cantidad de confiscaciones fue la frontera de Rivera, con 762. Más abajo aparecen la de Fray Bentos (668), Chuy (503), Paysandú (491) o el Aeropuerto Internacional de Carrasco (473).

Montevideo Portal