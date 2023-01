Adolescente de 15 años detenido por el homicidio en Carrasco Norte fue condenado

Judiciales

La Justicia condenó a dos años y medio de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) al adolescente de 15 años que había sido detenido por el homicidio sucedido este martes en Carrasco Norte.

El ahora condenado fue reconocido como “autor de una infracción gravísima tipificada como delito de homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego en el Código Penal en calidad de autor”, informaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a Montevideo Portal.

El crimen ocurrió este martes en una casa ubicada en la calle Acosta y Lara. La principal hipótesis que maneja la Policía es que en lugar se produjo un enfrentamiento con intercambio de disparos entre la víctima (otro adolescente de 15 años), que recibió dos disparos en la cabeza, y varias personas de la misma edad.

Este miércoles, efectivos policiales recorrieron la zona y detuvieron al adolescente que luego fuera condenado. Además, los agentes incautaron un revólver calibre 38.

“Lo que quiero es justicia”

Estefani González, la madre de la víctima, habló luego del crimen y contó que días antes había presentado cinco denuncias por amenazas de muerte contra su hijo.

“Hice la denuncia y pedí seguridad porque tenía miedo que pasara algo con mis hijos. Fiscalía me mandó una notificación de que iba a haber seguridad y patrullaje”, expresó en diálogo con Telemundo.

La notificación del Ministerio Público data del 31 de diciembre del 2022 y ordenaba a los efectivos de la Seccional 14 y de la Zona Operacional II a realizar un patrullaje intensivo en la zona. Fuentes de la investigación indicaron a Montevideo Portal que se cumplió con la orden y que los trabajos se concentraron en la noche; sin embargo, el homicidio ocurrió en horas de la tarde.

“Hoy me mataron a mi hijo; lo que quiero es justicia. Pero lo que no quiero es que digan que eran problemas de drogas ni que mi hijo estaba en bandas, porque no tenía entrada a la comisaría”, expresó.

