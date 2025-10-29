“Oddone no debería dormir cuando hay 32% de pobreza infantil”, reclamó el Pit-Cnt

Política

La vicepresidenta adjunta del Pit-Cnt, Carolina Spilman, afirmó que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, “no debería dormir por las noches cuando hay un 32% de pobreza infantil”.

En el marco del paro general parcial de la central sindical, la trabajadora del Sindicato Único de Telecomunicaciones brindó una rueda de prensa en la que aseguró que los trabajadores de “prácticamente todas las ramas de actividad” reclaman que se pueda avanzar “de alguna forma” en las rondas de negociación salarial. “Tenemos un número importante de mesas que no avanza en este sentido”, indicó, según consignó el periodista Leonardo Sarro.

A su vez, volvió a plantear que hay más de medio millón de trabajadores que ganan $ 25.000 o menos “en algunos casos”. Si bien hizo alusión a las pautas salariales que propuso el gobierno, con foco en los que menos ganan, Spilman apuntó que “a finales de 2026 los veinticincomilpesistas con suerte van a ser veintiochomilpesistas”, lo cual “no le cambia la vida a nadie”.

“Tenemos una preocupación muy grande con este presupuesto también, que es muy insuficiente en términos de educación. Es insuficiente en atender la emergencia social que estamos atravesando como país en esto de que tenemos un 32% de las infancias pobres y que con el presupuesto que se va a aprobar, si bien entendemos que los énfasis que tiene están en un 40% a la infancia y la adolescencia, en términos económicos no alcanza ni para el arranque”, aseguró la sindicalista.

Así, entrevistada luego por dicho periodista, enfatizó en que “ningún actor del gobierno debería dormir por las noches” con los niveles de pobreza infantil que tiene el país.

