Ache explicó que los chats “informales” con Maciel no ameritaban informar al canciller

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, se reunió este jueves con legisladores del sector Ciudadanos, que le reclamaron explicaciones por su rol en la emisión del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Además de las explicaciones que le brindó a la bancada de Ciudadanos, la vicecanciller también presentó un informe de nueve páginas para justificar su accionar, en el que presentó la secuencia de hechos que llevaron a la expedición del documento.

Ache sostuvo que las unidades que actuaron en los trámites (en particular dependientes de la Dirección General de Secretaría), según la normativa, dependen directamente del ministro de Relaciones Exteriores. “De conformidad con la normativa vigente la viceministra no tiene competencia alguna para intervenir en estos asuntos, razón por la cual no interviene en el proceso”, afirmó Ache en el escrito cuyo contenido fue difundido por El País y al que también accedió Montevideo Portal.

Y agregó: “Nunca di, formal o informalmente, instrucción alguna a las dependencias intervinientes que actuaron con normalidad dentro de la esfera de sus competencias tal como surge de las declaraciones en la investigación administrativa de todos los funcionarios intervinientes y que fuera expuesto en las conclusiones de la instructora y de la Sala de Abogados de la Cancillería”.

La jerarca expresó que su “único contacto con los hechos fue consultar informalmente, a solicitud de Guillermo Maciel, a las dependencias intervinientes en dos oportunidades”.

“Una, el día 21 de septiembre de 2021, en la que consulté con qué pasaporte había ingresado a Emiratos Árabes el ciudadano uruguayo Sebastián Marset; y dos, el día 3 de noviembre de 2021, en la que consulté si el mencionado ciudadano continuaba detenido en Emiratos Árabes. Una vez recibidas las respuestas se las comuniqué al viceministro del Interior”, señaló Ache.



La reunión con Balbi y el chat con Maciel

Sobre la reunión que mantuvo con el abogado Alejandro Balbi, representante de Marset, Ache explicó que el 17 de noviembre de 2021 recibió la solicitud de audiencia del profesional, que fue concedida para el 24 de noviembre.

“En esa audiencia de no más de 10 minutos, Balbi requirió información sobre las fechas de envío de la valija diplomática a Emiratos Árabes, información que se le brindó y que perfectamente pudo obtener en la oficina pertinente. En dicha entrevista Balbi no me mencionó en ningún momento el nombre de su cliente, ni la urgencia del trámite. Obsérvese que la audiencia fue pedida el día 17 de noviembre y concedida el 24 del citado mes y año, una semana después, en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). El día de la audiencia partió la valija diplomática a Emiratos Árabes conforme al calendario aprobado a comienzos de año por la Cancillería, sin el pasaporte de Sebastián Marset, que llegó al Departamento de Documentación de Viaje, de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, al día siguiente. Esta circunstancia acredita mi desconocimiento del motivo de la audiencia solicitada por Balbi, así como descarta cualquier incidencia en el trámite por mi parte, tal como declararon en la investigación administrativa todos los funcionarios intervinientes”, afirmó Ache.

Sobre las conversaciones mantenidas con el subsecretario de Interior, Maciel, Ache expresó que se trataron de consultas de “tenor informal”.

“Las comunicaciones con el subsecretario Maciel fueron de tenor informal. Concretamente me solicitó que le averiguara con qué documento Sebastián Marset ingresó a Emiratos Árabes y posteriormente, en una segunda comunicación, si seguía detenido. Me limité a remitirle las respuestas que obtuve, es decir a evacuar las ‘consultas informales’ que me hacía un jerarca, que reviste la calidad de subsecretario del Ministerio del Interior, responsable de la Seguridad Pública. Tal como sostuve en oportunidad de la interpelación ante el Senado, Maciel no me dio mayores detalles del porqué de lo solicitado: no me dijo si existía o no una investigación en curso, quien estaba investigando ni porqué. Tampoco me habló de un trámite de pasaporte, ni me proporcionó información respecto de las circunstancias en las que me solicitaba informalmente las averiguaciones referidas”, explicó al jerarca.

En esta línea, Ache indicó con “especial énfasis” que al momento del comentario de Maciel “desconocía” que se estuviera tramitando el pasaporte de Marset.

“Aunque lo hubiera sabido, no estaba dentro de mis competencias la posibilidad de incidir en el proceso. Porque el único responsable de la emisión o denegatoria de los pasaportes es el Ministerio del Interior”, afirmó Ache.

La jerarca indicó que, si bien es cierto que no hizo saber al canciller Bustillo sobre las comunicaciones con Maciel, no lo hizo porque se trataba de consultas informales, que “en ese momento no parecían tener relevancia alguna para Cancillería”.

“El tomar posibles acciones ante la peligrosidad de un ciudadano no está dentro de las competencias de MRREE y no se me hizo una solicitud formal, ni siquiera informal, de hacerlo. Es evidente que si realmente se pretendían acciones concretas por parte de Cancillería una solicitud de esa magnitud debía haber sido realizada por los canales formales”, argumentó Ache.

La vicecanciller añadió: “Les pido por un momento que se pongan en mi lugar. El número dos del Ministerio del Interior, repartición a cargo de la Seguridad Pública, en el marco de una solicitud informal me realiza ese comentario. Por lo que era más que evidente que esa información ya la manejaban quienes eventualmente estaban en condiciones de actuar. Es inimaginable que un comentario a través de un mensaje informal de WhatsApp puesto al margen de una consulta puntual, se lo pretenda convertir en el requerimiento de una accionar concreto por mi parte”.

Finalmente, la vicecanciller concluyó sus explicaciones con una referencia al Frente Amplio.

“Actualmente estamos sencillamente frente a una maniobra política de la oposición, a la que poco le importa el correcto accionar de los jerarcas y la salvaguarda del Estado de derecho, pero sí el rédito electoral de confundir a los ciudadanos. Espero que el Partido Colorado al que pertenezco no se preste a este juego político electoral cuyo único fin es degradar al gobierno de coalición, al que todos tenemos el deber de proteger y preservar. Así lo ha entendido y manifestado públicamente hasta el propio presidente de la República”, finalizó la jerarca.

